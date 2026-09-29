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“¡Seguimos haciendo historia!”: Wisin celebra entrar al ”Billions Club" de Spotify

La canción “Escápate Conmigo” rebasa una cifra histórica de “streams”

29 de septiembre de 2026 - 12:18 PM

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Fotografía de archivo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La canción “Escápate conmigo”, de Wisin junto a Ozuna, rebasó los mil millones de reproducciones- “billion”, en inglés- en la plataforma Spotify, una cifra que solo un selecto grupo de canciones logran.

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“Mil millones de streams en Spotify, qué bendición tan grande. Gracias a mi hermano Ozuna por compartir esta canción conmigo, y a cada uno de ustedes por escucharla, cantarla y hacerla parte de la historia”, celebró el cantante sobre la canción de reguetón que estrenó en 2017.

“Este logro es de todos los que creyeron en él. ¡Seguimos haciendo historia, familia!“, agregó el intérprete urbano en una publicación en redes sociales.

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¿Qué es el “Billions Club”?

El “Billions Club” de Spotify es una categoría y lista de reproducción oficial que reconoce a las canciones que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Cuando un artista o canción alcanza esta marca, Spotify entrega una placa física especial al equipo y al artista como símbolo de éxito global e impacto cultural.

Puertorriqueños en “Billions Club”

Entre los artistas puertorriqueños que forman parte del “Billions Club” de Spotify destaca Bad Bunny, quien -hasta abril 2026- acumula 36 canciones en el club, entre ellos “I Like It”, “MÍA”, “Yonaguni”, “DÁKITI”, “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Callaita”, “Me Porto Bonito”, “Efecto”, “La Canción”, “No Me Conoce (Remix)”, “Moscow Mule”, “un x100to”, “Vete”, “La Noche de Anoche”, “La Santa”, “Soltera (Remix)”, “Neverita”, “Safaera”, “Si Veo a Tu Mamá”, “Si Estuviésemos Juntos”, “Lo Siento BB:/”, “QUE PRETENDES”, “Diles”, “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE”, “PERRO NEGRO” y “NUEVAYoL”.

El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club.Este evento íntimo reunió a más de 2,300 de sus principales seguidores en Japón para vivir una experiencia musical exclusiva.El setlist incluyó temas emblemáticos como "Tití Me Preguntó", "DÁKITI" y "Me Porto Bonito". La presentación de "NUEVAYoL" y "DtMF" hacia el final de la noche cerró con broche de oro una jornada inolvidable.
1 / 18 | Bad Bunny puso a bailar a Tokio en el Spotify Billions Club Live. El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club. - Tomohiro Ohsumi

También figuran Daddy Yankee, con “Despacito”, “Despacito (Remix)”, “Con Calma” y “La Santa”; Luis Fonsi, con “Despacito” y su remix junto a Justin Bieber; Rauw Alejandro, con “Todo de Ti”; Farruko, con “Pepas” y “Calma (Remix)” junto a Pedro Capó; Pedro Capó, con “Calma (Remix)”; Ozuna, como parte de “Te Boté (Remix)” junto a Nio García, Casper Mágico, Darell, Bad Bunny y Nicky Jam; Nicky Jam, también en “Te Boté (Remix)”; Jhayco, en “DÁKITI” y “No Me Conoce (Remix)”; Tainy, en “Callaita” y “Lo Siento BB:/”; Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, con “Soltera (Remix)”; y Jowell & Randy y Ñengo Flow, como colaboradores de “Safaera”.

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