“¡Seguimos haciendo historia!”: Wisin celebra entrar al ”Billions Club" de Spotify
La canción “Escápate Conmigo” rebasa una cifra histórica de “streams”
29 de septiembre de 2026 - 12:18 PM
29 de septiembre de 2026 - 12:18 PM
La canción “Escápate conmigo”, de Wisin junto a Ozuna, rebasó los mil millones de reproducciones- “billion”, en inglés- en la plataforma Spotify, una cifra que solo un selecto grupo de canciones logran.
“Mil millones de streams en Spotify, qué bendición tan grande. Gracias a mi hermano Ozuna por compartir esta canción conmigo, y a cada uno de ustedes por escucharla, cantarla y hacerla parte de la historia”, celebró el cantante sobre la canción de reguetón que estrenó en 2017.
“Este logro es de todos los que creyeron en él. ¡Seguimos haciendo historia, familia!“, agregó el intérprete urbano en una publicación en redes sociales.
El “Billions Club” de Spotify es una categoría y lista de reproducción oficial que reconoce a las canciones que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma.
Cuando un artista o canción alcanza esta marca, Spotify entrega una placa física especial al equipo y al artista como símbolo de éxito global e impacto cultural.
Entre los artistas puertorriqueños que forman parte del “Billions Club” de Spotify destaca Bad Bunny, quien -hasta abril 2026- acumula 36 canciones en el club, entre ellos “I Like It”, “MÍA”, “Yonaguni”, “DÁKITI”, “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Callaita”, “Me Porto Bonito”, “Efecto”, “La Canción”, “No Me Conoce (Remix)”, “Moscow Mule”, “un x100to”, “Vete”, “La Noche de Anoche”, “La Santa”, “Soltera (Remix)”, “Neverita”, “Safaera”, “Si Veo a Tu Mamá”, “Si Estuviésemos Juntos”, “Lo Siento BB:/”, “QUE PRETENDES”, “Diles”, “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE”, “PERRO NEGRO” y “NUEVAYoL”.
También figuran Daddy Yankee, con “Despacito”, “Despacito (Remix)”, “Con Calma” y “La Santa”; Luis Fonsi, con “Despacito” y su remix junto a Justin Bieber; Rauw Alejandro, con “Todo de Ti”; Farruko, con “Pepas” y “Calma (Remix)” junto a Pedro Capó; Pedro Capó, con “Calma (Remix)”; Ozuna, como parte de “Te Boté (Remix)” junto a Nio García, Casper Mágico, Darell, Bad Bunny y Nicky Jam; Nicky Jam, también en “Te Boté (Remix)”; Jhayco, en “DÁKITI” y “No Me Conoce (Remix)”; Tainy, en “Callaita” y “Lo Siento BB:/”; Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, con “Soltera (Remix)”; y Jowell & Randy y Ñengo Flow, como colaboradores de “Safaera”.
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