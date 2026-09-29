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Muere actor del famoso programa “Saved by the Bell”

Dennis Haskins, conocido por interpretar al director Richard Belding falleció a sus 75 años

29 de septiembre de 2026 - 9:22 AM

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Fallon reunió a cinco de los actores originales de "Saved by the Bell".
Cinco de los actores originales de "Saved by the Bell".
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense Dennis Haskins, conocido por interpretar al director Richard Belding en la serie “Salvados por la campana” (“Saved by the Bell”), ha fallecido a los 75 años, según confirmó su agente este lunes a la revista especializada Variety.

“Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding, y quienes tuvimos la suerte de conocer a Dennis lo queríamos aún más. Era una gran persona y quería —quiero decir, QUERÍA muchísimo— a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara”, señaló Jay Schachter, que trabajó con él durante dos décadas.

El director Belding era el adulto que ponía orden en el instituto Bayside.

Suya era la frase “Eh, eh, eh, ¿qué está pasando aquí?” cuando irrumpía en pleno caos protagonizado por sus alumnos, con Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), A.C. Slater (Mario Lopez), Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), Screech Powers (Dustin Diamond) y Jessie Spano (Elizabeth Berkley) a la cabeza.

Según recuerda Variety, la serie se emitió entre 1989 y 1992 y Haskins actuó en ella desde el principio hasta el final, en casi 90 episodios.

También participó en “Salvados por la campana: La nueva generación”; en la película para televisión “Salvados por la campana: Estilo hawaiano”, y en la serie precursora de la original, “Buenos días, señorita Bliss”.

La última vez que interpretó a Belding fue en 2015, cuando sus protagonistas se reunieron para protagonizar un sketch en el programa nocturno “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, señala la cadena ABC, que destaca que la causa de su fallecimiento no ha sido divulgada.

En la trayectoria de Haskins se incluyen otras series y películas como “Abstruse”, “A Million Ways to Die in the West”, “A Bennett Song Holiday”, “Mad Men” o “How I Met Your Mother”.

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