Fallece “El Tío de las Reinas” tras batalla contra el cáncer

Quien era conocido en el mundo de los certámenes de belleza como “El Tío de las Reinas”, falleció hoy tras batallar contra el cáncer, informó su familia.

José Luis Castro se encontraba recibiendo tratamiento para su condición y el pasado 16 de septiembre ingresó al hospital para someterse a un trasplante autólogo como parte de su proceso de tratamiento. Durante el proceso surgieron complicaciones que condujeron a su fallecimiento, según su familia.

Fue su sobrina Janette Pérez Castro, quien dio la información a través de las redes sociales. “Mi tío, José Luis Castro, luchó con todas sus fuerzas, con amor, con alegría y con un ánimo inquebrantable como jamás había visto en alguien. Hasta el final estuvo convencido de que saldría victorioso. No hubo un solo día en que no hablara con esperanza”, escribió.

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Su sobrina aseguró que lo recordará “feliz, fuerte, guerrero, soñador”. Su muerte, aseguró, fue inesperada para su familia. “Hoy mi tío deja un vacío enorme en mi vida y en la de todos los que tuvieron la dicha de conocer su gran corazón. Estamos profundamente abrumados por este desenlace que no esperábamos y tratando de comprender una ausencia para la que simplemente no estábamos preparados”, detalló también en su publicación.

La familia solicitó espacio y respeto durante este momento de duelo y agradece las oraciones de todos los que quisieron a “El Tío de las Reinas”.

La muerte de Castro, quien se dio a conocer como creador de contenido, analista de certámenes y preparador de reinas, ocurre días después de que compartiera un último mensaje ayer con sus seguidores, en el que agradeció el cariño recibido durante un proceso de salud.

“Para todos aquellos que han vivido este proceso conmigo quiero que sepan que mi silencio ha sido necesario”, reza un estracto de su mensaje divulgado en sus redes sociales.

Castro, quien durante años estuvo vinculado al mundo de los concursos de belleza y acompañó a numerosas candidatas en sus procesos de preparación, atravesaba un tratamiento contra el cáncer. Este mes de septiembre había informado que se sometería a un trasplante autólogo de médula ósea como parte de su tratamiento.

En aquella ocasión, había expresado optimismo ante el procedimiento y agradeció las muestras de apoyo que recibió de familiares, amigos, colegas, reinas y seguidores.

“Hoy es un día muy importante en el proceso para ganar esta batalla. Hoy es mi trasplante autólogo de médula ósea. Estoy listo, positivo, lleno de fe y con una energía indescriptible”, escribió entonces.

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También destacó el respaldo que había recibido durante los meses de tratamiento. “Sus oraciones, sus mensajes, sus muestras de apoyo y cariño han sido mi plaza fuerte”, manifestó.

Su último mensaje

En su última publicación, realizada un día antes de que se conociera su fallecimiento, Castro volvió a agradecer a quienes lo acompañaron durante su proceso de salud.

Igualmente, dedicó palabras a sus suscriptores y seguidores, a quienes reconoció como una parte importante de su proyecto digital.

“A mis suscriptores y seguidores, ¡son los mejores! Gracias por estar siempre, por su cariño y por ser parte de la razón de ser de El Tío de las Reinas”, escribió.

Castro describió los días recientes como parte de un proceso difícil.

“Han sido días de un proceso mucho más complejo de lo que alguna vez imaginé, pero sentirlos pendientes, acompañándome y enviándome tanto cariño ha significado muchísimo para mí”, sostuvo.

Al momento se desconocen detalles de las exequias fúnebres.