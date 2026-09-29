Stallone reflexiona sobre “Rocky” 50 años después: “Soy un tipo con mucha suerte”

NUEVA YORK— Cincuenta años después de que Sylvester Stallone lograra uno de los mayores éxitos inesperados de la historia de Hollywood con “Rocky”, la estrella ganadora de un Óscar sigue identificándose con el personaje que, para muchos, encarna al marginado que demuestra que todos los escépticos se equivocaban.

Pero ya no se considera un perdedor.

“Sería muy hipócrita decir que eres el más débil, como dijo desde su ático“, afirmó Stallone durante una entrevista reciente, en una de las plantas superiores de un lujoso hotel de Manhattan. “Sí. ¡Venga ya! Soy un tipo con mucha suerte".

Stallone, que cumplió 80 años en julio, es una de las estrellas de cine y directores más exitosos de la historia. Ha generado miles de millones de dólares gracias a franquicias de gran éxito como “Rocky”, “Rambo” y “Los mercenarios”, y ha interpretado a algunos de los personajes cinematográficos más memorables. Y sigue en activo, interpretando al mafioso Dwight “The General” Manfredi en la serie de Paramount+ “Tulsa King”.

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1 / 7 | El eterno "Rambo", Sylvester Stallone, recibe el premio Kennedy a sus 79 años. Sylvester Stallone, de 79 años, llegó a la alfombra roja del evento del premio de prestigio, Kennedy Center Honors. - Kevin Wolf 1 / 7 El eterno "Rambo", Sylvester Stallone, recibe el premio Kennedy a sus 79 años Sylvester Stallone, de 79 años, llegó a la alfombra roja del evento del premio de prestigio, Kennedy Center Honors. Kevin Wolf Compartir

Ya sea por decisión propia o por otras circunstancias, Stallone ha estado reviviendo sus primeros años como actor y guionista en apuros que, de alguna manera, logró convencer a United Artists para que respaldara su modesta historia sobre la oportunidad de un boxeador veterano de optar al campeonato de peso pesado, y que incluso le permitieran interpretar el papel protagonista a pesar de tener poca experiencia como actor. Sus memorias, “Steps”, publicadas este martes, llegan menos de dos meses antes del estreno en cines de una versión ficticia y semiautorizada de su historia, “I Play Rocky”, de Peter Farrelly, con Anthony Ippolito en el papel protagonista. (Farrelly habló sobre la película con Stallone, quien, por lo demás, no participó en ella.)

“Rocky”, que se impuso a “Taxi Driver” y “Todos los hombres del presidente”, entre otras, para ganar el Óscar a la mejor película, es una de esas películas clásicas que parecen ganar aún más cuando se conoce la historia que hay detrás; la propia trayectoria de Stallone, desde las calles de Filadelfia hasta el escenario de los Óscar, refleja a la perfección el improbable ascenso de su personaje.

Tal y como cuenta en “Steps”, fue un caso de mala suerte, un niño no deseado ni planeado que parecía enfrentarse a un desánimo interminable incluso durante el rodaje de “Rocky”, cuando temía que cada día en el plató pudiera ser el último.

Stallone estaba en Manhattan para promocionar su libro, pero pasa gran parte de su tiempo en la finca de Palm Beach (Florida) que comparte con su mujer, Jennifer Flavin. Incluso cuando —y sobre todo cuando— habla de su extraordinaria fortuna, Stallone lo hace de una manera cálida, con voz grave y desenfadada, una especie de lenguaje coloquial que da a entender que él mismo no se lo cree del todo.

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El año pasado fue galardonado por el Kennedy Center, y el premio se lo entregó el presidente Donald Trump, quien anteriormente había nombrado a Stallone, Jon Voight y Mel Gibson sus “embajadores” en un Hollywood por lo demás liberal. Stallone ha calificado a Trump como “el segundo George Washington”, pero ha realizado donaciones tanto a republicanos como a demócratas y ha roto con los conservadores al reclamar leyes más estrictas de control de armas. También condena la guerra, incluida la de Irán, calificándola de “enviar a la gente a una trituradora de carne mientras el complejo militar gana miles de millones de dólares”.

“Creo que hay que defenderse. ¿Pero pasar a la ofensiva?“, dice, y añade que preferiría no ser conocido como una “figura política”.

“Me encanta ese estilo de vida tan común que consiste simplemente en intentar sobrevivir. Eso es noble”, afirma. “Ser político es algo totalmente distinto”.

Durante la entrevista, también habló sobre el destino, la inseguridad y por qué probablemente le había venido bien haber tenido una infancia infeliz.

Las preguntas y respuestas se han editado para que resulten más concisas y claras.

AP: ¿Por qué has escrito este libro?

STALLONE: Me lo han propuesto varias veces (a lo largo de los años) y lo único sobre lo que no quería escribir era mi vida. Es como una montaña rusa con altibajos. No siempre es un viaje de lo más agradable. Y pensé: “¿Por qué se me conoce?“. Por haber logrado ese pequeño milagro en 1976, que entra dentro de la categoría de la inspiración. Eso es lo que quiero hacer. Como el personaje fue una fuente de inspiración, quería contarle a la gente cómo sucedió todo.

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AP: ¿Te resultó muy difícil revivir algunos de esos recuerdos de tu infancia?

STALLONE: Fue muy duro porque me pasé 50 años enterrando todo eso. Es como si te topases con una ciudad perdida y empezases a convertirte en tu propio arqueólogo espiritual, excavando en tu interior. Y no es nada bonito. Pero no quería que esto fuera un “Ay, pobrecito de mí”. Todo el mundo tiene problemas, y muchos son mucho peores que los míos. Solo quería abordar la esencia porque sigo teniendo este dilema. Si todo fuera realmente maravilloso, quizá no estaría aquí, ¿entiendes lo que quiero decir? Si no tuviera esa inseguridad que nos impulsa. Ya sabes, la inseguridad es un gran motivador.

AP: En el caso de las personas que han alcanzado tu nivel de éxito, ¿crees que todas comparten esa sensación de inseguridad, ese impulso?

STALLONE: Creo que sí, sobre todo aquellos que están desesperados por mejorar y se esfuerzan constantemente. Por ejemplo, no tengo que grabar mis diálogos hasta dentro de un mes, antes de que empecemos “Tulsa King”. Me levanto todas las mañanas a las 5:00 y estudio hasta que, literalmente, se convierte en algo tan natural como respirar. Bueno, probablemente sea inseguridad, pero así es como lo enfoco.

AP: ¿Cuándo fue la última vez que viste “Rocky” de principio a fin? ¿La viste mientras trabajabas en el libro?

STALLONE: No, no lo he hecho. Ya sabes lo que veo. Estás ahí sentado revisando mensajes y alguien de 18 años lo ha subido a Internet o a TikTok. ¿Y qué relación podría tener esa persona con un tipo de 80 años? Pues ninguna. No se identifican conmigo. Es ese personaje.

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AP: Los jóvenes conocen a Rocky.

STALLONE: Si lo pienso bien, para mí eso es el mejor regalo. Ya sabes, escribes algo… Solo intento grabarme un poco. Solo intento escribir algo realmente sencillo. Nunca pensé que se estrenaría en más de uno o dos cines. Así que todo esto es una avalancha de buena suerte. “Rocky” dio con algo de lo que no puedo atribuirme el mérito.

AP: Los escritores hablan mucho de cómo, al escribir, descubren su propia forma de pensar. ¿Has experimentado algo de eso mientras trabajabas en este libro?

STALLONE: Mucho, sí.

AP: ¿Cómo qué?

STALLONE: Mientras trabajaba (en el libro), pensaba: “Estabas realmente al límite”. Nada funcionaba. Tenía 29 años. Y tuve una revelación, allí en el jardín trasero, golpeando la tierra, pidiendo ayuda espiritual. Siempre lo había evitado. Y pensaba, ya sabes: “Cada uno a lo suyo”. No quiero depender de ningún ídolo, dios, símbolo ni nada por el estilo. Pero quizá necesitemos algo que nos haga creer en lo invisible: la fe. Yo no tenía fe. Era agnóstico, y entonces, literalmente, esa noche la recuperé.

Y por eso rindo homenaje a la película “Rocky”. La primera escena es, ya sabes, en “The Resurrection” (el gimnasio). Es increíble que encontráramos ese sitio. Un club de boxeo llamado “The Resurrection”.

AP: Has descrito cómo los sacerdotes de la escuela católica te decían que era necesario sufrir por tu fe y cómo te alejaste de eso. Pero fíjate en lo que has tenido que pasar para hacer una película.

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STALLONE: Creo que es mi forma de ser. Nada es gratis. Me han operado de la espalda, del cuello, de ambos hombros, del corazón… lo que se te ocurra. Y todo es porque… uno mismo se encarga de todo. Era necesario sentirlo. No vas a ser como los demás. Vas a hacerlo tú mismo, lo cual es un completo error (risas).

AP: Y ahora se estrena una película sobre ti, “I Play Rocky”.

STALLONE: ¿No te parece raro? Una película en la que salgo yo mismo en una película.