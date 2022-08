Efectos especiales, golpes, más golpes y Sylvester Stallone salvando el día. La fórmula puede parecer sencilla, pero es efectiva. Así lo demostró Amazon Prime Video, quien decidió repetirla en “Samaritan” con la certeza de que cautivará a los fanáticos de uno de los actores más icónicos del cine de acción.

Pocos actores tienen una carrrera centrada en el héroe de acción que salva el día como Stallone. Rambo, Rocky, Los indestructibles o la no tan recordada D-Tox son muestra de ese personaje que ha interpretado hasta el cansancio el actor de 76 años que parece no tener planes de retirarse.

Stallone junto al joven Javon “Wanna” Walton, quien saltó al estrellato gracias a la serie “Euphoria” (está en HBO Max), protagonizan Samaritan, el thriller de acción que se estrenó ayer en exclusiva por el servicio de streaming de Amazon.

La película dirigida por Julius Avery (el de “Operation Overlord” ) y escrita por Bragi F. Schut (de la saga “Escape Room”) ofrece a un público de nicho lo que este espera de una película del actor: deslumbrarse con el poderío físico de Stallone, pasar un rato de emoción liberando adrenalina y disfrutar viendo cómo un superhéroe salva a una ciudad entera mientras transmite un mensaje esperanzador a la sociedad.

La trama se desarrolla en torno a Sam Cleary (interpretado por Walton), un niño de 13 años que sospecha que tras la imagen solitaria de su vecino, el señor Smith (Stallone), se esconde un superhéroe venido a menos.

Granite City es la ciudad donde transcurren los hechos, es una urbe destruida por el caos, la delincuencia y la falta de valores de algunos de sus vecinos que atemorizan a otros tantos que anhelan el regreso de Samaritan, quien desapareció hace 20 años.

Hasta ese entonces, ese musculoso personaje oculto por una máscara negra era el encargado de que en Granite City predominara el bien, pero el incendio durante un enfrentamiento contra su archienemigo Némesis (hay que reconocer que no fueron muy originales con su nombre) hizo que se le perdiera la pista. Además, todos piensan que falleció en ese entonces.

Todos menos el joven Sam, quien está completamente seguro de que el señor Smith y Samaritan son la misma persona. La misión del niño es convencer al retirado superhéroe para que salve a la ciudad de la ruina.

“Algunos ponemos la experiencia y los más jóvenes, la energía”, bromeó Stallone durante una rueda de prensa. Asimismo, el intérprete neoyorquino aseguró que trabajó con Walton en un ambiente “muy relajado” porque el chico es “muy inteligente” y se adaptó “rápidamente” a su papel en la película.

Acción, fantasía y suspenso se dan cita en esta producción cuyo reparto completan Dascha Polanco (“Orange Is The New Black”) y Pilou Asbæk (”Borgen”).

“Me siento muy orgullosa de representar a la comunidad latina interpretando el papel de Tiffany (madre de Sam), una mujer luchadora que hace grandes sacrificios pero siempre tiene tiempo para educar a su hijo”, explicó Polanco.

La actriz manifestó que fue un “honor” trabajar con Stallone y se refirió a su compañero de rodaje Javon “Wanna” Walton: “Es muy bueno, tiene un futuro espectacular pero incluso tiene mejor corazón”.

Por su parte, Braden Aftergood junto al propio Stallone hacen las veces de productores ejecutivos de esta cinta que será la primera producción en lo que va de año en la que el histórico actor participa.

“Ahora disfruto actuando tanto o más que cuando tenía 30 o 35 años. Cuando crees que lo sabes todo es que no sabes nada”, sentenció Stallone durante el evento promocional de “Samaritan”.

Los 53 años de trayectoria en la gran pantalla avalan a Stallone, quien siempre será recordado como Rocky o Rambo y cuya figura ha quedado ligada a una suerte de leyenda que le vincula sus conocidas películas de acción con moraleja.

Luego de algunos años donde demostró que podía mantener una película sin repartir piñas o hacer explotar todo, Stallone regresó a esos papeles que requerían disparar primero y emocionar después. Es que el héroe de acción sigue siendo el personaje que mejor le sale.

Pero lo que diferencia “Samaritan” de sus últimos trabajos: “Suicide Squad”, “Creed” o “Rambo 5″ (“The Expendables 4″ y “Guardians of the Galaxy 3″ son sus próximos proyectos), es que aquí no hay una saga por continuar.

Una fórmula hasta ahora infalible que a algunos puede resultarles algo así como “café para los muy cafeteros”;, pero suele traer aparejados unos más que notables registros de audiencia.