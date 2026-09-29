“La Poderosa” está de vuelta: Awilda Herrera se suma a “Juego de Villanos”

La modelo puertorriqueña Awilda Herrera está más que lista para embarcarse en una nueva aventura en la televisión internacional, y es que formará parte de “Juego de Villanos”, la nueva apuesta de Telemundo en el universo de los “reality shows”.

Conocida como “La Poderosa”, la animadora fue una de las “villanas” elegidas para convivir con otras 17 celebridades —que se han ganado tanto el amor como el odio de los televidentes— en un juego de estrategias en el que buscan ganar un gran premio de $200,000.

“Con carácter explosivo, experiencia y una presencia que naturalmente llama la atención, Herrera sabe desenvolverse en ambientes donde la convivencia pone a prueba el temperamento. Directa y determinada, no suele cambiar de postura para evitar una discusión y defiende sus ideas con firmeza”, destacó Telemundo en una publicación.

Y es que Herrera no es nueva en estas aguas, sino todo lo contrario. Su personalidad, muy directa y sin filtros, le ha abierto puertas en la industria del entretenimiento.

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Su participación más reciente fue la segunda temporada de “La isla: desafío extremo”, la competencia de supervivencia de Telemundo realizada en Turquía, donde llegó a posicionarse entre los ocho finalistas del programa en 2024.

A nivel local, se desempeñó como animadora de “La Bóveda de TeleOnce” en 2022.

En 2020, participó en el programa de citas de Univisión “Enamorándonos USA”, donde durante varios años formó parte del palco en busca del amor.

¿Quiénes también estarán en “Juego de Villanos”?

Además de “La Poderosa”, la cadena hispana anunció la participación de la creadora de contenido colombiana Yina Calderón, Alicia Machado, Nahomi Mejía, Plutarco Haza, Luca Onestini, Arleth Terán, David Ponce y Miguelito.

Se espera que, en los próximos días, la cadena anuncie el segundo grupo de participantes.

El nuevo “reality show” contará con la conducción del actor mexicano Facundo y se estrenará el martes, 20 de octubre, a las 7:00 p.m.