25 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“La isla: desafío extremo 2” presenta a sus 9 finalistas: hay una boricua

La final se disputará el lunes, 1 de diciembre

25 de noviembre de 2025 - 4:52 PM

Updated At

Actualizado el 25 de noviembre de 2025 - 5:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La isla: desafío Extremo" se transmite de lunes a viernes y domingos, a las 7:00 p.m. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Atrás quedaron los días de retos en equipos y alianzas en “La isla: desafío extremo” de Telemundo. Ahora, lo que se vivirá en el “reality show” es un todos contra todos.

El bailarín mexicano Roberto Alejandro, de las Panteras, fue el último competidor en ser desterrado antes de definirse la lista de 9 finalistas, compuesta por tres mujeres y seis hombres.

Durante la última instancia de la prueba de eliminación, Roberto se enfrentó a Gary Centeno en un reto de suma resistencia, donde tenían que sostenerse de unos pequeños tubos con una única condición: no tocar el suelo. Ante la mirada del resto de compañeros y rivales, al bailarín se le zafaron las manos y quedó automáticamente eliminado.

Poco antes de disputarse el reto de eliminación, Centeno discutió con su equipo por sus lesiones y escasa participación en pruebas de salvación, lo que desató una clara división en Panteras y en las opiniones de las redes sociales.

“Lo primero que pensé cuando toqué el suelo fue en mi familia”, expresó Roberto Alejandro. “De aquí a 20 años voy a tener recuerdo de todo, de toda ‘La isla’ y sus retos. Me llevo una gran experiencia”, añadió.

Quiénes son los 9 finalistas de “La isla: desafío extremo 2″:

  • Mauricio Islas - Reconocido por ser el protagonista de “Señora acero” y “Top Chef VIP”, Islas ha sido un contendiente estratégico.
  • José María Galeano - Recordado por “Luis Miguel: la serie” y “La doña”, el actor español José María Galeano sabe que su experiencia internacional lo perfila como un jugador cerebral.
  • Estefanía Ahumada - Radicada en México, ha trabajado en cine y televisión. El carácter fuerte de la española Estefanía Ahumada ha regalado momentos intensos en el “reality show”.
  • Jason Romo - Visto en “El señor de los cielos” y “El conde”, el influencer fitness Jason Romo mantiene su energía juvenil.
  • Gary Centeno - Tras brillar en “Top Chef VIP”, el actor costarricense cambió los cuchillos por pruebas de supervivencia, aunque su estado físico no le ha acompañado como esperaba.
  • Nievelis González - Su formación artística le ha dado agilidad y fuerza en las pruebas más demandantes. La puertorriqueña es una clara candidata a ganar esta segunda temporada.
  • Paulina Araujo - Originaria de San Diego, California, su disciplina deportiva ha sido una gran ventaja competitiva que ha sabido aplicar en cada instancia de la competencia.
  • Martín Salvador - Residente en Miami, el dominicano ha combinado disciplina fitness con visión, por lo que no solo es un competidor más, sino que es considerado un líder.
  • Rodrigo Mata - Con apenas 22 años, su juventud y habilidades de supervivencia le han convertido en un rival prometedor. Su llegada a la final es un batacazo.

La final se disputará el lunes, 1 de diciembre. Cuando solo queden tres competidores, un último reto decidirá al campeón. Además de la gloria y el prestigio de sobrevivir al difícil proceso, el premio final es de $200,000.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
