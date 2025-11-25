“La isla: desafío extremo 2” presenta a sus 9 finalistas: hay una boricua
La final se disputará el lunes, 1 de diciembre
Atrás quedaron los días de retos en equipos y alianzas en “La isla: desafío extremo” de Telemundo. Ahora, lo que se vivirá en el “reality show” es un todos contra todos.
El bailarín mexicano Roberto Alejandro, de las Panteras, fue el último competidor en ser desterrado antes de definirse la lista de 9 finalistas, compuesta por tres mujeres y seis hombres.
Durante la última instancia de la prueba de eliminación, Roberto se enfrentó a Gary Centeno en un reto de suma resistencia, donde tenían que sostenerse de unos pequeños tubos con una única condición: no tocar el suelo. Ante la mirada del resto de compañeros y rivales, al bailarín se le zafaron las manos y quedó automáticamente eliminado.
Poco antes de disputarse el reto de eliminación, Centeno discutió con su equipo por sus lesiones y escasa participación en pruebas de salvación, lo que desató una clara división en Panteras y en las opiniones de las redes sociales.
“Lo primero que pensé cuando toqué el suelo fue en mi familia”, expresó Roberto Alejandro. “De aquí a 20 años voy a tener recuerdo de todo, de toda ‘La isla’ y sus retos. Me llevo una gran experiencia”, añadió.
Quiénes son los 9 finalistas de “La isla: desafío extremo 2″:
La final se disputará el lunes, 1 de diciembre. Cuando solo queden tres competidores, un último reto decidirá al campeón. Además de la gloria y el prestigio de sobrevivir al difícil proceso, el premio final es de $200,000.
