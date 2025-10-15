El accidentado debut de Elizabeth Gutiérrez en “La isla: desafío extremo 2″

Uno de los rostros más aclamados la edición es, sin duda, Gutiérrez, quien solo en Instagram cuenta con casi 4 millones de seguidores.

“Creo que todos tenemos un punto de ventaja en nuestras vivencias de vida y definitivamente las madres somos aguerridas, resolvemos; así que esto me lo voy a traer definitivamente a esta competencia y sacar estas garras que tengo como madre para competir contra todos estos jovencitos”, expresó la actriz durante el estreno.

La protagonista “El rostro de Analía”, sin embargo, debutó con uno de los momentos más tensos al sufrir una caída mientras participaba en una prueba física que requirió asistencia médica.

PUBLICIDAD

“Elizabeth se acaba de caer. Está con muchísimo dolor. Yo estoy a la distancia para no interferir al equipo médico”, informaba su presentador Héctor Suárez Gomís.

Durante varios segundos la preocupación y la incertidumbre se apoderó del ambiente.

“No te muevas”, le aconsejaban sus compañeros.

Aunque se lastimó el cuello y la espalda, la caída no fue nada grave y todo quedó en un susto. Ya recuperada, la propia Gutiérrez explicó qué fue lo que le ocurrió.

“Me jaló todo, imagínate con Christian ahí, el peso de Christian obviamente no puedo con él, entonces me jaló completamente, sentí el cuello y la espalda… Yo creo que fue el golpe y sentí que no podía respirar”, detalló.

Ayer martes, finalmente, la expareja sentimental del actor cubano William Levy, logró anotar su primer punto para el equipo de las “Panteras”. Este era un impulso que la intérprete necesitaba para las próximas semanas que le esperan.