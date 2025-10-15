Opinión
15 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El accidentado debut de Elizabeth Gutiérrez en “La isla: desafío extremo 2″

Ayer martes, finalmente, la expareja sentimental del actor cubano William Levy, logró anotar su primer punto para el equipo de las “Panteras”

15 de octubre de 2025 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elizabeth Gutiérrez pertenece al equipo "Panteras". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La segunda temporada de “La isla: desafío extremo” ya inició. Un grupo de 18 valientes, entre ellos Mauricio Islas, Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Ximena Herrera y Zoraida Gómez, comenzaron a vivir la aventura más intensa de sus vidas de la mano de Telemundo. El proyecto los llevará a enfrentar pruebas físicas y mentales en escenarios poco comunes del Caribe.

Uno de los rostros más aclamados la edición es, sin duda, Gutiérrez, quien solo en Instagram cuenta con casi 4 millones de seguidores.

“Creo que todos tenemos un punto de ventaja en nuestras vivencias de vida y definitivamente las madres somos aguerridas, resolvemos; así que esto me lo voy a traer definitivamente a esta competencia y sacar estas garras que tengo como madre para competir contra todos estos jovencitos”, expresó la actriz durante el estreno.

La protagonista “El rostro de Analía”, sin embargo, debutó con uno de los momentos más tensos al sufrir una caída mientras participaba en una prueba física que requirió asistencia médica.

“Elizabeth se acaba de caer. Está con muchísimo dolor. Yo estoy a la distancia para no interferir al equipo médico”, informaba su presentador Héctor Suárez Gomís.

Durante varios segundos la preocupación y la incertidumbre se apoderó del ambiente.

“No te muevas”, le aconsejaban sus compañeros.

Aunque se lastimó el cuello y la espalda, la caída no fue nada grave y todo quedó en un susto. Ya recuperada, la propia Gutiérrez explicó qué fue lo que le ocurrió.

“Me jaló todo, imagínate con Christian ahí, el peso de Christian obviamente no puedo con él, entonces me jaló completamente, sentí el cuello y la espalda… Yo creo que fue el golpe y sentí que no podía respirar”, detalló.

Ayer martes, finalmente, la expareja sentimental del actor cubano William Levy, logró anotar su primer punto para el equipo de las “Panteras”. Este era un impulso que la intérprete necesitaba para las próximas semanas que le esperan.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
