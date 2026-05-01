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“Si ella no va, no va nadie”: Raphy Pina le responde a quienes critican que lleve a su hija a premiaciones

Vida Isabelle acompañó a su mamá Natti Natasha y a su papá al evento Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

1 de mayo de 2026 - 11:08 AM

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Natti Natasha, Raphy Pina y Vida Isabelle, en la alfombra roja del evento Billboard Mujeres Latinas 2026. (Suministrada/Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El productor musical Raphy Pina, fundador del sello discográfico Pina Records, respondió al comentario de una seguidora que cuestionó la presencia de su hija Vida Isabelle, de 4 años, en las premiaciones.

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A través de su cuenta de Instagram, Pina compartió una resumen de su paso por la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 junto a su prometida, la cantante dominicana Natti Natasha, y la niña de ambos, quien también los acompañó a la pasada edición de Premio Lo Nuestro en febrero y Premios Juventud en septiembre de 2025.

Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía.Al aceptar su galardón, habló sobre el "malabarismo" que enfrentan las mujeres para equilibrar su vida personal y profesional, instando a las nuevas artistas a no tener miedo de ser auténticas y "raras".Gloria ofreció unas palabras centradas en la unificación, la reflexión y el amor. Destacó que "el amor vence al odio" y agradeció profundamente a sus seguidores por acompañarla durante décadas.
1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo

“¿Por qué llevan niños a esos eventos? Eso no es para niños”, escribió la usuaria de la red social. A esto, el empresario comentó: “Porque si ella no va, no va nadie. Así de simple”.

En la más reciente entrega de Billboard Mujeres Latinas en la Música, la intérprete de “Quiéreme menos” entregó el premio Impacto Global a su amiga y colega Becky G, con quien ha grabado éxitos como “Sin pijama” y “Ram pam pam”, además de “Dura remix” junto a Bad Bunny y Daddy Yankee.

Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética.Aleska Génesis fungirá como "digital host" en el "preshow" de la entrega de galardones.La cantante dominicana La Materialista tuvo una participación destacada en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música.
1 / 17 | Así se vivió la alfombra rosa de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética. - Telemundo
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Natti NatashaRaphy PinaBillboard
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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