Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Natti Natasha celebra sus 39 años con video inédito sobre su parto: “Me asusté muchísimo”

Raphy Pina le dedicó un emotivo mensaje y hasta aseguró que el año próximo desea casarse

10 de diciembre de 2025 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raphy Pina y Natti Natasha (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Natti Natasha y Raphy Pina compartieron un video inédito del día en que nació su segunda hija en común, Dominic Isabelle.

RELACIONADAS

Para celebrar el cumpleaños número 39 de la cantante, el empresario dedicó un emotivo mensaje a “la mujer que le dio sentido a mi vida sin proponérselo”.

La pareja, que se conoce desde el 2012 e inició su noviazgo en 2018, confirmó que su bebé está saludable tras un parto por cesárea el pasado 1 de noviembre, según el video que compartieron en las redes sociales de ambos.

Estamos viviendo una etapa muy íntimauna etapa que nos ha cambiado, que nos ha hecho más fuertes y que me ha permitido ver tu verdadero éxito: no en las redes, no en los números… sino en la forma en que abrazas a nuestras hijas, en cómo las cuidas, en cómo te entregas sin condiciones. Ese es tu triunfo más grande, y yo tengo el privilegio de verlo todos los días”, escribió Pina.

“Tu cumpleaños es mi recordatorio favorito de que Dios me regaló, al conocerte en abril de 2012, a la mujer más humilde, más dulce y más auténtica que he conocido. Trece años después, sigo siendo tu fanático número uno… tu Mari-novio… y si Dios quiere, el próximo año, tu esposo”, añadió el productor puertorriqueño.

Por su lado, la artista dominicana contó que sintió miedo, aunque aclaró que su bebé se encuentra saludable y no tuvo ninguna complicación durante el proceso.

“Aunque tuvimos ese percance, que yo me asusté muchísimo también, gracias a Dios, la bebé saludable, que en el momento uno dice: ‘A mí no me importa yo, me importa la bebé’, obviamente uno tiene una familia y tengo que estar saludable para ellos también”, concluyó.

La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle.Natti Natasha celebrará este domingo en The Mall of San Juan, un "Baby shower para el pueblo". Por su parte, el productor destacó el carácter benéfico del encuentro. Los asistentes podrán llevar donativos de ropa, alimentos no perecederos y hasta comida para mascotas, que se distribuirán entre entidades benéficas como Vivendi y el Hogar Cuna San Cristóbal. Además, se sorteará un carro del año como parte de las actividades.
1 / 6 | Álbum familiar: tiernas imágenes de Natti Natasha y Raphy Pina. La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle. - Suministrada

Tags
Natti NatashaRaphy PinaCumpleaños
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: