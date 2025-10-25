“Hay momentos que te detienen el alma”: Natti Natasha comparte uno de ellos con su familia

La cantante dominicana de música urbana Natti Natasha disfruta de uno de los momentos de mayor trascendencia a nivel profesional y personal. Convertida en un ícono global del reguetón, la exponente se encuentra en su sexto mes de embarazo de su segunda hija junto al productor musical Rafael “Raphy” Pina.

Esta tarde, la protagonista de la serie “Everybody Loves Nattie” de Amazon Prime Video compartió con sus seguidores de las redes sociales un momento familiar que la marcó. A través de fotos y videos, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de pila de la artista, publicó cómo fue la creación de un modelo de su barriga en yeso.

Durante la actividad, realizada con la compañía 3dmomentsforever, estuvieron presente sus padres Alejandro Gutiérrez y Sarah Batista, su hija Vida Isabelle y Pina. Todos, de alguna manera, pusieron su grano de arena para que el producto final fuera un éxito.

Álbum familiar: tiernas imágenes de Natti Natasha y Raphy Pina. La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle.

“Hay momentos que te detienen el alma. Hoy viví uno de ellos. Ver a mis padres disfrutar de esta etapa conmigo, a Vida tocando mi barriguita y al papá de nuestra princesa compartiendo este instante tan puro es sentir que la vida me abrazó completa. Dios ha sido tan bueno conmigo. Me regaló la oportunidad de vivir el amor en todas sus formas: como hija, como madre y como pareja. Este recuerdo quedará grabado para siempre en mi corazón”, sostuvo.

El pasado 25 de septiembre, Natti Natasha aprovechó el escenario de los Premios Juventud 2025 para revelar que tendrá otra niña. La reguetonera se presentó en la 22 entrega anual de estos galardones, que se celebraron por primera vez en Panamá. Allí estrenó su nuevo tema musical y anunció al mundo el género de su segundo embarazo.

“Anunciar el sexo de nuestro bebé junto a Raphy y Vida, en los premios, fue un regalo de Dios. Lo hicimos de la forma que más nos apasiona con música, compartiendo una nueva canción que expresa cada detalle de lo que siento y lo que significa esto en nuestras vidas, frente a ustedes, que siempre han sido parte de los momentos más importantes. Hoy siento que mi propósito, mi razón de ser, crece aún más… y este instante vivirá para siempre en nuestros corazones. Una noche mágica”, expresó la dominicana en Instagram.

El día siguiente se llenó de más emoción cuando se anunció el nombre de la bebé, a la que llamarán Dominique Isabelle. Según Pina, el primer nombre responde a que es mitad dominicana y el segundo es el nombre de la mamá de Natti.