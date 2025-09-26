“Es un momento para dar para atrás”: Natti Natasha y Raphy Pina ofrecen detalles sobre su “Baby Shower del pueblo”

La cantante urbana Natti Natasha y su esposo, el productor musical Raphy Pina, anunciaron la celebración de un “Baby Shower del pueblo” este domingo en Puerto Rico, una actividad que combinará música, solidaridad y convivencia familiar, a celebrarse en The Mall of San Juan.

Durante un encuentro con la prensa, la exponente dominicana expresó su entusiasmo tras regresar de una presentación en Panamá junto al ícono del reggae Nando Boom, con quien interpretó por primera vez su nueva colaboración “Dem Bow”. La artista reveló, además, el sexo de su bebé, otra niña, y adelantó que el evento en la isla será un espacio abierto para sus seguidores.

“Queremos compartir este momento tan especial con todo Puerto Rico y la comunidad dominicana”, dijo la intérprete, quien recordó que en su embarazo anterior celebraron un “baby shower” en Miami, y que esta vez decidieron hacerlo junto al público. La actividad contará con presentaciones en vivo, trivias, invitados especiales y dinámicas familiares.

La artista, una de las voces femeninas más destacadas del género urbano, también hizo mención de su tema musical más reciente, una emotiva canción titulada “Cuando las traje aquí”, dedicada a sus hijas. Con este tema, buscó recoger lo que ha sido su experiencia como madre y, de forma más general, destacar su agradecimiento por la familia que ha podido crear junto a Pina, los hijos mayores del productor, y las dos hijas procreadas por ambos.

Por su parte, el productor destacó el carácter benéfico del encuentro. Los asistentes podrán llevar donativos de ropa, alimentos no perecederos y hasta comida para mascotas, que se distribuirán entre entidades benéficas como Vivendi y el Hogar Cuna San Cristóbal. Además, se sorteará un carro del año como parte de las actividades.

La pareja explicó que la idea surgió de su costumbre de involucrar a los fanáticos en decisiones importantes, como cuando eligieron el nombre de su primera hija, Vida, a través de una encuesta pública. “Es un momento para dar para atrás, brindar la felicidad que estamos viviendo y compartirla con la gente”, señaló Natti.

El evento se llevará a cabo desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y, según los organizadores, será un ambiente familiar y gratuito, pensado para celebrar junto a los fanáticos que los han acompañado y apoyado durante todos estos años de carrera a nivel individual, y en su etapa actual como familia.