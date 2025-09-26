Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de septiembre de 2025
86°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

“Es un momento para dar para atrás”: Natti Natasha y Raphy Pina ofrecen detalles sobre su “Baby Shower del pueblo”

El evento se celebrará este domingo en The Mall of San Juan

26 de septiembre de 2025 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Conferencia de Natti Natasha. Hablará de nueva canción y su baby shower público en Mall of San Juan. (GFR Media)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

La cantante urbana Natti Natasha y su esposo, el productor musical Raphy Pina, anunciaron la celebración de un “Baby Shower del pueblo” este domingo en Puerto Rico, una actividad que combinará música, solidaridad y convivencia familiar, a celebrarse en The Mall of San Juan.

RELACIONADAS

Durante un encuentro con la prensa, la exponente dominicana expresó su entusiasmo tras regresar de una presentación en Panamá junto al ícono del reggae Nando Boom, con quien interpretó por primera vez su nueva colaboración “Dem Bow”. La artista reveló, además, el sexo de su bebé, otra niña, y adelantó que el evento en la isla será un espacio abierto para sus seguidores.

Queremos compartir este momento tan especial con todo Puerto Rico y la comunidad dominicana”, dijo la intérprete, quien recordó que en su embarazo anterior celebraron un “baby shower” en Miami, y que esta vez decidieron hacerlo junto al público. La actividad contará con presentaciones en vivo, trivias, invitados especiales y dinámicas familiares.

La artista, una de las voces femeninas más destacadas del género urbano, también hizo mención de su tema musical más reciente, una emotiva canción titulada “Cuando las traje aquí”, dedicada a sus hijas. Con este tema, buscó recoger lo que ha sido su experiencia como madre y, de forma más general, destacar su agradecimiento por la familia que ha podido crear junto a Pina, los hijos mayores del productor, y las dos hijas procreadas por ambos.

Por su parte, el productor destacó el carácter benéfico del encuentro. Los asistentes podrán llevar donativos de ropa, alimentos no perecederos y hasta comida para mascotas, que se distribuirán entre entidades benéficas como Vivendi y el Hogar Cuna San Cristóbal. Además, se sorteará un carro del año como parte de las actividades.

La pareja explicó que la idea surgió de su costumbre de involucrar a los fanáticos en decisiones importantes, como cuando eligieron el nombre de su primera hija, Vida, a través de una encuesta pública. “Es un momento para dar para atrás, brindar la felicidad que estamos viviendo y compartirla con la gente”, señaló Natti.

El evento se llevará a cabo desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y, según los organizadores, será un ambiente familiar y gratuito, pensado para celebrar junto a los fanáticos que los han acompañado y apoyado durante todos estos años de carrera a nivel individual, y en su etapa actual como familia.

El creador de contenido, Beta Mejía.Natti Natasha, Raphy Pina y su hija, Vida.Algunos de los presentadores de la noche.
1 / 17 | Estilo, color y actitud: así lucieron los famosos en los Premios Juventud. El creador de contenido, Beta Mejía. - Suministrada

Tags
Natti NatashaRaphy PinaThe Mall of San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: