Cientos se gozan el “Baby Shower del pueblo” de Natti Natasha

Cientos de personas llegaron hoy, domingo a The Mall of San Juan para formar parte del “Baby Shower del pueblo” de la cantante urbana Natti Natasha y su pareja, el productor musical Raphy Pina.

La gran celebración en honor a la nueva criatura que llegará al hogar de la familia Pina Gutiérrez, se trata de un niña y la pareja quiso un festejo con el pueblo puertorriqueño a beneficio de las entidades benéficas Vimenti y el Hogar Cuna San Cristóbal, entre otras.

A la hermana de Vida, hija de la pareja, no le faltará nada, por tanto convocar un evento masivo para ayudar a otros niños que no cuentan con los recursos económicos ni con un sustento o apoyo familiar fue el motivo principal de la artista urbana que reveló en vivo el sexo de su bebé en la pasada edición de los Premios Juventud en Panamá.

La pareja invitó a las personas a realizar sus donativos de ropa, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y hasta comida para mascotas, entre otros. El evento combinó solidaridad, música, entretenimiento y diversión familiar.

La actividad, que ocupó varios espacios en el centro comercial, se dividió en estaciones. Una de las estaciones fue la que invitaba a los asistentes a dejar su donativo. Una vez los invitados hacían su donativo, recibían un mapa que debían ponchar en las diferentes estaciones para participar del gran sorteo de un auto nuevo del 2025 de Avilés Auto.

Desde las 11:00 a.m. el público comenzó a llegar al centro comercial, que ubicó una estación con el bizcocho y el carro del sorteo. Las estaciones eran experiencias distintas para los asistentes que disfrutaron libre de costo del evento.

En una de las estaciones había un exhibidor de fotografía que luego plasmaba la imagen a una galleta de obsequio. Se ubicó, además, una tarima en el primer piso del centro comercial.

Otra de las estaciones fue la tienda Off White, cuya embajadora es Natti Natasha. La tienda tenía certificados de regalos y descuentos.

Antes de abrir el centro comercial, la cantante urbana fue a The Mall of San Juan para realizar la prueba de sonido. La intérprete cantaría en vivo en el evento. El show en tarima, además de un repertorio de Natti Nastasha contó con DJ Luian, el coach y mago, John Michael Colón, Dr. Parto y la animación del presentador El JD, entre otros.

Álbum familiar: tiernas imágenes de Natti Natasha y Raphy Pina. La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle.

La voz del nuevo tema “Cuando las traje aquí”, afirmó que la actividad se hizo para compartir la gran felicidad que siente al poder extender su familia y contar siempre con el apoyo de sus fanáticos boricuas y dominicanos.

A las 5:00 de la tarde, se realizó una transmisión en vivo a través de su canal en YouTube, en la que la cantante interpretó varios temas, entre ellos: “Desde hoy” y “Quiéreme hoy”.

“Gracias por estar aquí en el día de hoy. Este es el mejor Baby Shower del mundo. Nadie se puede comparar con lo que está pasando en el día de hoy. A mi familia, gracias a ustedes por dejarme respirar también. Esto es un baby shower y un party diferente, eso es bueno. Me encanta verlos felices porque estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, por el apoyo masivo que siempre dan, mi segunda casa, donde siempre me dieron la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona y apoyar a mi familia. Por mandarme tantos mensajes lindos, positivos, llenos de bendición, que se siente en las redes, pero en el día de hoy se siente en persona. No hay mejor regalo que ese para siempre, tanto mi familia como yo”, manifestó la cantante, a la vez que agradeció a las entidades benéficas y a todos lo que donaron.