Nace Dominique Isabelle, la segunda hija de Natti Natasha y Raphy Pina

El hogar de la exponente dominicana Natti Natasha y el productor musical Rafael “Raphy” Pina está de fiesta. Hoy, 1 de noviembre, la pareja le dio la bienvenida a su segunda hija, Dominique Isabelle.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy, 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma. Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”, comenzó la intérprete de “Quién sabe”.

Para hacer el momento más especial, la cantante lanzó la canción “1 de noviembre”. “Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña”, agregó.

“1 de noviembre” cuenta con un video musical que recoge las reacciones Natti, Raphy y sus hijos desde el día de Halloween. La producción, de igual manera, muestra la llegada de la multigalardonada al hospital y el proceso previo al nacimiento de la menor del clan.

Al final, los seguidores de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de pila de la empresaria, pueden disfrutar de una hermosa escena en la que sostiene a la recién nacida en sus brazos. “111 (1 de noviembre), concluyó el texto que acompaña al video en las redes sociales.

El pasado 25 de septiembre, Natti Natasha aprovechó el escenario de los Premios Juventud 2025 para revelar que tendría otra niña. La reguetonera se presentó en la 22 entrega anual de estos galardones, que se celebraron por primera vez en Panamá. Allí estrenó tema musical y anunció al mundo el género de su segundo embarazo.

“Anunciar el sexo de nuestro bebé junto a Raphy y Vida, en los premios, fue un regalo de Dios. Lo hicimos de la forma que más nos apasiona con música, compartiendo una nueva canción que expresa cada detalle de lo que siento y lo que significa esto en nuestras vidas, frente a ustedes, que siempre han sido parte de los momentos más importantes. Hoy siento que mi propósito, mi razón de ser, crece aún más… y este instante vivirá para siempre en nuestros corazones. Una noche mágica”, expresó la dominicana en Instagram.

El día siguiente se llenó de más emoción cuando se anunció el nombre de la bebé, a la que llamarán Dominique Isabelle. Según Pina, el primer nombre responde a que es mitad dominicana y el segundo es el nombre de la mamá de Natti.