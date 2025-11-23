Opinión
23 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Natti Natasaha confirma que su segunda bebé “pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien”

La infante Dominique Isabelle nació el pasado 1 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natti Natasha tuvo su segundo alumbramiento el pasado 1 de noviembre al recibir a su hija Dominique Isabelle. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La exponente dominicana Natti Natasha confirmó hoy, domingo, que desde el pasado 1 de noviembre se ha dedicado por completo a la atención de su segunda bebé ante un percance de salud que enfrentó Dominique Isabelle.

RELACIONADAS

La segunda hija en conjunto del productor Rafael “Raphy” Pina y la cantante urbana, que nació el primer día de noviembre, presentó problemas de salud, según contó la artista en una publicación que compartió en sus redes sociales.

Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor.Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros. Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una Princesa”, expresó Natti Natasja, junto a una foto con sus dos hermosas hijas.

“A veces la vida te detiene para recordarte lo verdaderamente importante: la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino.Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita… yo también los pienso. Feliz Domingo", añadió en su mensaje.

Hace tres semanas la pareja le dio la bienvenida al nueva integrante de la familia Pina Gutiérrez.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy, 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma. Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”, expresó en ese momento, la intérprete de “Quién sabe”.

Para hacer el momento más especial, la cantante lanzó la canción “1 de noviembre”. “Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña”, agregó.

Tags
Natti NatashaRaphy PinaSalud
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Entretenimiento
