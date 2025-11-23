Natti Natasaha confirma que su segunda bebé “pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien”

La exponente dominicana Natti Natasha confirmó hoy, domingo, que desde el pasado 1 de noviembre se ha dedicado por completo a la atención de su segunda bebé ante un percance de salud que enfrentó Dominique Isabelle.

La segunda hija en conjunto del productor Rafael “Raphy” Pina y la cantante urbana, que nació el primer día de noviembre, presentó problemas de salud, según contó la artista en una publicación que compartió en sus redes sociales.

“Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor.Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros. Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una Princesa”, expresó Natti Natasja, junto a una foto con sus dos hermosas hijas.

“A veces la vida te detiene para recordarte lo verdaderamente importante: la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino.Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita… yo también los pienso. Feliz Domingo", añadió en su mensaje.

Hace tres semanas la pareja le dio la bienvenida al nueva integrante de la familia Pina Gutiérrez.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy, 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma. Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”, expresó en ese momento, la intérprete de “Quién sabe”.