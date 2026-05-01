Resuelto el misterio: Banksy sorprende a Londres con una nueva escultura

El escurridizo artista callejero Banksy afirmó el jueves que la nueva escultura aparecida en el centro de Londres de un hombre que se baja de un zócalo con la cara cegada por una bandera ondeante es obra suya.

En un vídeo humorístico publicado el jueves en su cuenta de Instagram, Banksy mostró fragmentos de cómo se colocó la escultura en plena noche. Al parecer, la escultura fue erigida en la madrugada del miércoles sobre un zócalo en una isleta de Waterloo Place, cerca del Palacio de Buckingham.

Antes de la colocación del artista, vecinos y turistas se reunieron para inspeccionar la estatua suponiendo que era obra de Banksy porque su firma estaba garabateada en la base del zócalo.

La estatua está situada cerca de las del rey Eduardo VII, que reinó entre 1901 y 1910, y de la legendaria enfermera Florence Nightingale, así como del Monumento a la Guerra de Crimea.