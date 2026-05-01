Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Resuelto el misterio: Banksy sorprende a Londres con una nueva escultura

El escurridizo artista callejero confirmó que la obra, que representa a un hombre con el rostro oculto por una bandera ondeante, es suya

1 de mayo de 2026 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una estatua de un hombre que sostiene una bandera cubriéndose la cara, y firmada 'Banksy', que ha aparecido en Waterloo Place en Londres. (Kin Cheung)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El escurridizo artista callejero Banksy afirmó el jueves que la nueva escultura aparecida en el centro de Londres de un hombre que se baja de un zócalo con la cara cegada por una bandera ondeante es obra suya.

RELACIONADAS

En un vídeo humorístico publicado el jueves en su cuenta de Instagram, Banksy mostró fragmentos de cómo se colocó la escultura en plena noche. Al parecer, la escultura fue erigida en la madrugada del miércoles sobre un zócalo en una isleta de Waterloo Place, cerca del Palacio de Buckingham.

Antes de la colocación del artista, vecinos y turistas se reunieron para inspeccionar la estatua suponiendo que era obra de Banksy porque su firma estaba garabateada en la base del zócalo.

La estatua está situada cerca de las del rey Eduardo VII, que reinó entre 1901 y 1910, y de la legendaria enfermera Florence Nightingale, así como del Monumento a la Guerra de Crimea.

Banksy no es conocido principalmente por sus estatuas. Sus primeras creaciones aparecieron a principios de la década de 1990 en Bristol, su ciudad natal, al suroeste de Inglaterra. Desde entonces se ha hecho mundial y sus pinturas e instalaciones se han vendido por millones de dólares en subastas. Su arte callejero es a menudo blanco de ladrones y vándalos.

Tags
Breaking NewsBanksyLondresInglaterra
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 1 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: