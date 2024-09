Dos hombres son acusados por robar una famosa obra de Banksy

La Policía Metropolitana dijo el viernes que Larry Fraser, de 47 años, y James Love, de 53, presuntamente se llevaron “Girl with Balloon” (Niña con globo) de la Galería Grove el domingo por la noche.

Imágenes de cámaras de vigilancia mostraban a un hombre enmascarado rompiendo una puerta de vidrio antes de entrar corriendo y tomar la obra de una pared. La policía dijo que ha recuperado la obra, que está valuada, según documentos judiciales, en 270,000 libras esterlinas (355,000 dólares). No se reportó que se llevaran nada más.

La obra robada es una de varias versiones de “Girl with Balloon”, que muestra a una niña tratando de alcanzar un globo rojo en forma de corazón. Originalmente estampada en una pared en el este de Londres, la imagen se ha reproducido sin cesar, convirtiéndose en una de las más conocidas de Banksy.

La obra autotriturada, retitulada “Love is in the Bin” (El amor está en el tacho de basura), se vendió por 18.6 millones de libras (25.4 millones de dólares en ese momento) en 2021.