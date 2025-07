El dentista de 47 años supuestamente compró arsénico en línea alrededor del momento en que su esposa comenzó a experimentar síntomas como mareos y dolores de cabeza para los cuales los médicos no pudieron encontrar la causa, dicen los fiscales.

En el momento de su arresto, la policía dijo que Craig estaba tratando de comenzar una nueva vida en medio de problemas financieros y parecía estar teniendo una aventura con una compañera dentista. Los fiscales dijeron que tuvo aventuras con otras dos mujeres, pero no han detallado un motivo en la muerte de su esposa.

Los abogados de Craig han argumentado que la policía estaba sesgada en su contra y afirmaron que las pruebas de los recipientes de batido de su esposa no revelaron signos de veneno. Han cuestionado la fiabilidad de un recluso de la cárcel que dijo que Craig le ofreció $20,000 para matar al investigador principal del caso, un supuesto complot por el cual Craig también está siendo juzgado.

Trató de conseguir que otro compañero de celda plantara cartas fraudulentas en la casa de Craig para que pareciera que su esposa era suicida, dijeron los fiscales. Luego, en las semanas previas a que Craig fuera juzgado en noviembre, los fiscales dijeron que también envió cartas a la ex esposa del recluso que supuestamente intentó que matara al investigador, ofreciéndole $20,000 por cada persona que pudiera encontrar para testificar falsamente que su esposa planeaba morir por suicidio, dijeron.

Cuando la selección del jurado estaba a punto de comenzar, su abogado en ese momento, Harvey Steinberg, pidió retirarse, citando una regla que permite a los abogados renunciar si un cliente persiste en acciones consideradas criminales o con las que no están de acuerdo.

Otro abogado de Craig, Robert Werking, argumentó más tarde que los investigadores no investigaron si Craig escribió las cartas ni las compararon con su letra. Werking también dijo que el recluso y su ex esposa fueron procesados por falsificación por sus papeles en un presunto anillo de fraude en 2005, lo que sugiere que no se podía confiar en ellos.