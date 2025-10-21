Elizabeth Gutiérrez pierde el equilibrio y es desterrada de “La isla: desafío extremo 2″

La participación de la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez en el “reality show” “La isla: desafío extremo 2″ de Telemundo terminó mucho más rápido de lo esperado. Ayer, lunes, la también modelo se convirtió en la segunda eliminada de la temporada tras ser nominada y perder una complicada prueba de equilibrio.

Gutiérrez, quien pertenecía al equipo “Panteras”, se enfrentó recientemente a las precariedades de Playa Baja y no pudo desempeñarse correctamente en un reto donde los amenazados tenían que pararse sobre una pequeña plataforma con tres tubos de hierro. La famosa de 46 años perdió el equilibrio y tuvo que bajarse.

Tras poner los pies en el suelo, su eliminación fue inmediata, algo que también se reflejó en el resto del grupo. “Elizabeth, esta noche ‘La isla’ marca tu nombre en la lista de destierros”, anunció el presentador Héctor Suárez Gomís.

El resto de nominados, tan pronto se bajaron de cada plataforma, fueron hacia Gutiérrez para abrazarla.

PUBLICIDAD

La expareja del actor William Levy comentó: “Ha sido una experiencia muy dura, de emociones, de conocerme, de retarme a mí misma, de enterarme de mis propios límites y de trabajar en equipo”. También aseguró que durante su participación en el programa conoció a “gente maravillosa”.

“El estar aquí y poder ver que soy capaz de hacer cosas diferentes, que a lo mejor nunca me hubiera atrevido, me lo llevo como regalo. Me da una gran satisfacción haberme retado”, añadió la nacida en California y de raíces mexicanas.

Finalmente, expresó: “Quiero que mi paso en ‘La isla’ sea recordado como una mujer que no se dio por vencida. Para mí el momento más duro fue el no poder hablar con mis hijos”.

Antes de “La isla: desafío extremo 2″ Gutiérrez tenía poca experiencia en este tipo de formatos televisivos. En 2003 participó en “Protagonistas de novela” y en 2011 se atrevió con “Mira quién baila”.