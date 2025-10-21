Opinión
22 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elizabeth Gutiérrez pierde el equilibrio y es desterrada de “La isla: desafío extremo 2″

La despedida de la actriz se vivió entre aplausos por su esfuerzo y lindas palabras hacia sus compañeros

21 de octubre de 2025 - 7:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elizabeth Gutiérrez se convirtió en la segunda participante eliminada de la temporada. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La participación de la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez en el “reality show” “La isla: desafío extremo 2″ de Telemundo terminó mucho más rápido de lo esperado. Ayer, lunes, la también modelo se convirtió en la segunda eliminada de la temporada tras ser nominada y perder una complicada prueba de equilibrio.

RELACIONADAS

Gutiérrez, quien pertenecía al equipo “Panteras”, se enfrentó recientemente a las precariedades de Playa Baja y no pudo desempeñarse correctamente en un reto donde los amenazados tenían que pararse sobre una pequeña plataforma con tres tubos de hierro. La famosa de 46 años perdió el equilibrio y tuvo que bajarse.

Tras poner los pies en el suelo, su eliminación fue inmediata, algo que también se reflejó en el resto del grupo. “Elizabeth, esta noche ‘La isla’ marca tu nombre en la lista de destierros”, anunció el presentador Héctor Suárez Gomís.

El resto de nominados, tan pronto se bajaron de cada plataforma, fueron hacia Gutiérrez para abrazarla.

La expareja del actor William Levy comentó: “Ha sido una experiencia muy dura, de emociones, de conocerme, de retarme a mí misma, de enterarme de mis propios límites y de trabajar en equipo”. También aseguró que durante su participación en el programa conoció a “gente maravillosa”.

“El estar aquí y poder ver que soy capaz de hacer cosas diferentes, que a lo mejor nunca me hubiera atrevido, me lo llevo como regalo. Me da una gran satisfacción haberme retado”, añadió la nacida en California y de raíces mexicanas.

Finalmente, expresó: “Quiero que mi paso en ‘La isla’ sea recordado como una mujer que no se dio por vencida. Para mí el momento más duro fue el no poder hablar con mis hijos”.

Antes de “La isla: desafío extremo 2″ Gutiérrez tenía poca experiencia en este tipo de formatos televisivos. En 2003 participó en “Protagonistas de novela” y en 2011 se atrevió con “Mira quién baila”.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
