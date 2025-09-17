Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elizabeth Gutiérrez y Christian de la Campa confirman participación en “La isla: desafío extremo 2″

El estreno del “reality show” de Telemundo será el martes, 7 de octubre, a las 7:00 p.m. 

17 de septiembre de 2025 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elizabeth Gutiérrez y Christian De La Campa, entre los primeros confirmados para la segunda temporada del "reality show" de Telemundo. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Telemundo dio a conocer al primer grupo de personalidades que se unirán a la nueva temporada de “La isla: desafío extremo”, cuyo estreno tendrá lugar el martes, 7 de octubre, a las 7:00 p.m.

RELACIONADAS

Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Ximena Herrera se sumarán a esta aventura sin precedentes, donde la fama queda atrás y la supervivencia lo es todo.

En medio de exóticas selvas y costas del Caribe, solo uno logrará sobrevivir y llevarse los $200,000.

Bajo la conducción de Héctor Suárez Gomís, esta nueva edición se define como una travesía donde la estrategia será tan crucial como la fuerza física, en un juego de alianzas entre celebridades, estrellas de “realities” y concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, donde el mejor aliado podría convertirse en el peor enemigo.

Los primeros famosos en unirse a “La isla: desafío extremo” son:

  • Elizabeth Gutiérrez – Estrella mexicoamericana de telenovelas y series, conocida por su papel doble en “El rostro de Analía” y, más recientemente, por su participación en “Velvet: el nuevo imperio”, entre otros.
  • Christian de la Campa – Con una destacada participación en la primera temporada de “La casa de los famosos” y recientemente en “Vuelve a mí”, De la Campa también ha conquistado al público en producciones de Telemundo como “Tierra de Reyes” y “Santa diabla”.
  • Helen Ochoa – Tras brillar en “Top Chef VIP” de Telemundo, donde se ganó el cariño del público, esta poderosa vocalista combina talento musical con una presencia escénica magnética.
  • Gary Centeno – Actor costarricense que participó en la tercera temporada de “Top Chef VIP” que ha impresionado como actor con papeles dinámicos en series como “La jefa” y “Marea alta”.
  • Ximena Herrera – Reconocida por sus actuaciones cautivadoras en “El señor de los cielos” y “Buscando a Frida”, la reconocida actriz aporta fuerza escénica en cada personaje que ha interpretado a lo largo de su trayectoria artística. 

Próximamente, se anunciarán más personalidades.

“La isla: desafío extremo” es una aventura llena de adrenalina donde los contendientes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos, desde playas vírgenes hasta densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Divididos en tres equipos, ellos lucharán semana tras semana para sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual y el gran premio estará en juego.

La audiencia podrá disfrutar de los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. También estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Tags
Reality ShowstelevisiónTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: