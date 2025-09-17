Elizabeth Gutiérrez y Christian de la Campa confirman participación en “La isla: desafío extremo 2″

Telemundo dio a conocer al primer grupo de personalidades que se unirán a la nueva temporada de “La isla: desafío extremo”, cuyo estreno tendrá lugar el martes, 7 de octubre, a las 7:00 p.m.

En medio de exóticas selvas y costas del Caribe, solo uno logrará sobrevivir y llevarse los $200,000.

Bajo la conducción de Héctor Suárez Gomís, esta nueva edición se define como una travesía donde la estrategia será tan crucial como la fuerza física, en un juego de alianzas entre celebridades, estrellas de “realities” y concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, donde el mejor aliado podría convertirse en el peor enemigo.

Los primeros famosos en unirse a “La isla: desafío extremo” son:

Elizabeth Gutiérrez – Estrella mexicoamericana de telenovelas y series , conocida por su papel doble en "El rostro de Analía" y, más recientemente, por su participación en "Velvet: el nuevo imperio", entre otros.

Christian de la Campa – Con una destacada participación en la primera temporada de "La casa de los famosos" y recientemente en "Vuelve a mí", De la Campa también ha conquistado al público en producciones de Telemundo como "Tierra de Reyes" y "Santa diabla".

Helen Ochoa – Tras brillar en "Top Chef VIP" de Telemundo, donde se ganó el cariño del público, esta poderosa vocalista combina talento musical con una presencia escénica magnética.

Gary Centeno – Actor costarricense que participó en la tercera temporada de "Top Chef VIP" que ha impresionado como actor con papeles dinámicos en series como "La jefa" y "Marea alta".

Ximena Herrera – Reconocida por sus actuaciones cautivadoras en "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida", la reconocida actriz aporta fuerza escénica en cada personaje que ha interpretado a lo largo de su trayectoria artística.

Próximamente, se anunciarán más personalidades.

“La isla: desafío extremo” es una aventura llena de adrenalina donde los contendientes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos, desde playas vírgenes hasta densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Divididos en tres equipos, ellos lucharán semana tras semana para sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual y el gran premio estará en juego.