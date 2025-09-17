Elizabeth Gutiérrez y Christian de la Campa confirman participación en “La isla: desafío extremo 2″
El estreno del “reality show” de Telemundo será el martes, 7 de octubre, a las 7:00 p.m.
17 de septiembre de 2025 - 2:58 PM
Telemundo dio a conocer al primer grupo de personalidades que se unirán a la nueva temporada de “La isla: desafío extremo”, cuyo estreno tendrá lugar el martes, 7 de octubre, a las 7:00 p.m.
Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Ximena Herrera se sumarán a esta aventura sin precedentes, donde la fama queda atrás y la supervivencia lo es todo.
En medio de exóticas selvas y costas del Caribe, solo uno logrará sobrevivir y llevarse los $200,000.
Bajo la conducción de Héctor Suárez Gomís, esta nueva edición se define como una travesía donde la estrategia será tan crucial como la fuerza física, en un juego de alianzas entre celebridades, estrellas de “realities” y concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, donde el mejor aliado podría convertirse en el peor enemigo.
Los primeros famosos en unirse a “La isla: desafío extremo” son:
Próximamente, se anunciarán más personalidades.
“La isla: desafío extremo” es una aventura llena de adrenalina donde los contendientes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos, desde playas vírgenes hasta densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Divididos en tres equipos, ellos lucharán semana tras semana para sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual y el gran premio estará en juego.
La audiencia podrá disfrutar de los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. También estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.
