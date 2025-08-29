Héctor Suárez Gomís será el nuevo conductor de “La isla” de Telemundo

Telemundo prepara el inicio de la segunda temporada de “La isla: desafío extremo”, que vuelve en octubre. Esta nueva edición estará bajo la conducción del actor y presentador mexicano Héctor Suárez Gomís.

Un grupo de 18 participantes se enfrentará a desafíos extremos en las exóticas selvas y costas del Caribe, donde solo uno logrará sobrevivir y llevarse el gran premio de $200.000 en efectivo.

Los concursantes, que serán revelados próximamente, incluirán una mezcla explosiva de celebridades, estrellas de “reality shows” y competidores anónimos que pondrán a prueba sus límites de resistencia física, emocional y estratégica.

“La isla: desafío extremo” es una aventura llena de adrenalina donde los concursantes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos de playas y bosques en medio del Caribe. Divididos en equipos, los 18 concursantes luchan semana a semana por sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual y el gran premio estará en juego.

Bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, VP ejecutivo de “Primetime Non-Scripted Programming” junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo, “La isla: desafío extremo” es una competencia producida por ACUNMEDYA para Telemundo.

La primera temporada de la competencia fue conducida por Javier Poza. El ganador, de igual modo, fue Adrián Di Monte.