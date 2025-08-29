Opinión
Suscriptores
29 de agosto de 2025
Entretenimiento
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Héctor Suárez Gomís será el nuevo conductor de “La isla” de Telemundo

El mexicano inicia una nueva aventura espiritual y profesional junto a los participantes

29 de agosto de 2025 - 8:07 PM

Héctor Suárez Gomís formó parte de "Top Chef VIP". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Telemundo prepara el inicio de la segunda temporada de “La isla: desafío extremo”, que vuelve en octubre. Esta nueva edición estará bajo la conducción del actor y presentador mexicano Héctor Suárez Gomís.

Un grupo de 18 participantes se enfrentará a desafíos extremos en las exóticas selvas y costas del Caribe, donde solo uno logrará sobrevivir y llevarse el gran premio de $200.000 en efectivo.

Los concursantes, que serán revelados próximamente, incluirán una mezcla explosiva de celebridades, estrellas de “reality shows” y competidores anónimos que pondrán a prueba sus límites de resistencia física, emocional y estratégica.

“La isla: desafío extremo” es una aventura llena de adrenalina donde los concursantes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos de playas y bosques en medio del Caribe. Divididos en equipos, los 18 concursantes luchan semana a semana por sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual y el gran premio estará en juego.

Bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, VP ejecutivo de “Primetime Non-Scripted Programming” junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo, “La isla: desafío extremo” es una competencia producida por ACUNMEDYA para Telemundo.

La primera temporada de la competencia fue conducida por Javier Poza. El ganador, de igual modo, fue Adrián Di Monte.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
