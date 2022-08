El animador e intérprete mexicano, Héctor Suárez Gomís, se convirtió esta noche en el cuarto eliminado de “Top Chef VIP”, el “reality show” de cocina de Telemundo. Hoy, el reto de eliminación fue protagonizado por las estrellas favoritas para ganar la competencia.

Suárez Gomís se midió ante Zuleyka Rivera, Chiky Bombom, Cristina Eustace, Horacio Pancheri y Ferdinando Valencia.

“Mis niños hermosos, ya no voy a poder acompañarlos en la cocina, ya no me voy a poder vestir con la filipina ni con el delantal. Después de muchos días, la adrenalina de lo gastronómicamente desconocido ya no va a hacerse presente en mí”, fueron las palabras del mexicano cuando se despidió.

En las redes sociales, los seguidores del “reality show” y del competidor, acudieron para expresar su sentir ante la noticia. La gran mayoría estaban asombrados porque “tenía mucho para dar”.

“Lo siento mucho, Gomís. Vamos pa’lante, papi. Te deseo lo mejor de la vida”, “Uno se va acostumbrado tanto a los participantes que ya la salida de los que quedan duele. Se me partió el alma cuando vi esa carita de Gomís”, leen dos de los comentarios.

En “Top Chef VIP”, 16 celebridades entre actores, cantantes, deportistas y otras figuras públicas compiten en con platillos y retos creados por los chefs y jueces Adria Marina, Juan Manuel Barrientos y Antonio de Livier.