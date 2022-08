El cantante de música regional mexicana, Luis Coronel, se convirtió esta noche en el tercer eliminado de “Top Chef VIP”, el “reality show” de cocina de Telemundo. Entre aplausos y lágrimas, el intérprete de 26 años fue despedido por sus compañeros, jueces y animadora de la competencia, la actriz colombiana Carmen Villalobos.

Coronel perdió el segundo reto de la noche que consistía en confeccionar una sopa “que no fuera aburrida”. El mexicano se decantó por un caldo de camarones que no obtuvo los resultados esperados. Junto a él, participaron Marlene Favela, Gregorio Pernía, Rodrigo Vidal, Graciela Beltrán y Horacio Pancheri.

Para el primer reto, el cual ganó la cantante mexicana Cristina Eustace, los concursantes tuvieron que hacer un postre que representara su mayor fobia. Sin embargo, tenía que tener buen sabor y excelente presentación.

Eustace presentó un bizcocho al que dio por nombre “No importa qué”, que incluyó piña y fresas.

“Mi experiencia culinaria en ‘Top Chef VIP’ me permitió vivir momentos únicos e irrepetibles, me permitió conocer cosas nuevas sobre mí en este mágico mundo de la cocina. Descubrí que en esta vida no hay límites, los límites nos lo ponemos nosotros mismos. Conocí gente nueva que vino a aportar, esa familia nueva que Dios te permite conocer”, dijo Coronel en su mensaje de despedida.

La semana pasa, la cantante mexicana Jennifer Peña, fue la segunda eliminada del “reality show” que ocupó el horario de “La Casa de los Famosos”. Esta no sería la primera vez que la intérprete participa en un concurso de la cadena de la televisión estadounidense, pues el año pasado se desempeñó en la pista de “Así se Baila” junto a su esposo Obie Bermúdez.

En “Top Chef VIP” los televidentes han sido testigos de cómo 16 famosos llegaron a la cocina, donde han puesto a prueba sus habilidades a la hora de cocinar para conquistar el paladar de tres reconocidos chefs que han juzgado su desempeño y esfuerzo. El gran ganador se llevará $100,000 en efectivo.