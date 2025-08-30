Esto es lo que se sabe del estreno de “La isla: desafío extremo 2″ de Telemundo

Telemundo se prepara para el gran regreso de “La isla: desafío extremo”, una de las competencias más intensas de la televisión hispana, que vuelve en octubre con una temporada que promete aún más drama, adrenalina y paisajes espectaculares. Esta nueva edición estará bajo la conducción del reconocido actor y presentador mexicano Héctor Suárez Gomís, quien llevará a la audiencia a través de una travesía, donde la estrategia será tan crucial como la fuerza física de los participantes.

En este juego de alianzas el mejor aliado podría convertirse en el peor enemigo. Un grupo de 18 participantes se enfrentará a desafíos extremos en las exóticas selvas y costas del Caribe, donde solo uno logrará sobrevivir y llevarse el gran premio de $200,000 en efectivo.

Los concursantes, que serán revelados próximamente, incluirán una mezcla explosiva de celebridades, estrellas de “reality shows” y competidores anónimos que pondrán a prueba sus límites de resistencia física, emocional y estratégica.

Originario de la Ciudad de México, Gomís es actor, conductor, cantante y comediante con una sólida trayectoria en televisión, teatro y cine. Su carisma y versatilidad lo han convertido en una figura reconocida en el mundo del entretenimiento. En esta nueva etapa de su carrera artística, suma el rol de conductor de “La isla: desafío extremo” donde aportará su experiencia y energía.

Hijo del legendario actor Héctor Suárez, se ha destacado en exitosas telenovelas, películas, programas televisivos y obras de teatro de gran reconocimiento internacional. En Telemundo, el multifacético actor y presentador ha brillado en producciones como la primera temporada de “Top Chef VIP”, así como en las series de horario estelar “100 días para enamorarnos”, “Betty en NY” y “Zorro: la espada y la rosa”, entre otras.

“La isla: desafío extremo” es una aventura llena de adrenalina donde los concursantes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos de playas y bosques en medio del Caribe. Divididos en equipos, los 18 concursantes luchan semana a semana por sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada reto será individual y el gran premio estará en juego.

La audiencia podrá disfrutar de los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store. Los televidentes pueden visitar el canal de YouTube @TelemundoRealities para obtener contenido exclusivo de la competencia.

Bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, vicepresidente ejecutivo de “Primetime Non-Scripted Programming” junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo, “La isla: desafío extremo” es una competencia producida por ACUNMEDYA para Telemundo.