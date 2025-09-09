Opinión
9 de septiembre de 2025
79°tormenta
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con fecha de estreno la segunda temporada de “La isla: desafío extremo”

Un grupo de 18 contendientes lo dejarán todo para intentar alzarse con el premio de $200,000

9 de septiembre de 2025 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angélica Celaya, Tony Garza y José Sedek de la primera temporada. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La nueva temporada de “La isla: desafío extremo” llega más impactante con su esperado estreno el martes, 7 de octubre, en horario especial a las 6:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico. En esta aventura sin precedentes, 18 contendientes lo dejarán todo para unirse a este gran desafío de supervivencia, completamente desconectados del mundo exterior y con los impredecibles cambios climáticos del trópico.

Conducido por Héctor Suárez Gomís, la temporada inicia con seis celebridades que por primera vez se enfrentarán a un reto fuera de lo común en sus vidas. Junto a ellos estarán seis estrellas de “realities” y seis concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, quienes conectarán con la audiencia a través de sus historias y determinación.

Cada semana, ellos enfrentarán desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos del Caribe, desde playas vírgenes, densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Lucharán por asegurar un refugio que puede variar desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias y limitadas. En este juego de alianzas, estrategias y resistencia, solo uno logrará superar todos los obstáculos y llevarse el gran premio de $200,000 al final de la competencia.

La audiencia podrá disfrutar de los episodios de “La isla: desafío extremo en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. Los episodios también estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, vicepresidente ejecutivo de “Primetime Unscripted & Specials” junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo, “La isla: desafío extremo” es una competencia producida por ACUNMEDYA para Telemundo.

