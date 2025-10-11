Opinión
11 de octubre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“La isla: desafío extremo 2″: quién es quién en “Tiburones”, “Panteras” y “Águilas”

Del drama a la competencia intensa: ellos componen los distintos equipos del “reality show” de Telemundo

11 de octubre de 2025 - 1:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La isla: desafío extremo 2" tiene un premio de $200,000 para el gran ganador o ganadora. (Instagram)
Por El Comercio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La segunda temporada de “La isla: desafío extremo 2” de Telemundo arrancó el 7 de octubre de 2025 con 18 participantes divididos en tres equipos: “Tiburones”, “Panteras” y “Águilas”, que lucharán por llevarse el premio de $200,000. Conoce cómo se han divido a los participantes.

RELACIONADAS

Bajo la conducción del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, esta edición promete más acción, retos físicos y tensas rivalidades que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de celebridades y figuras del entretenimiento. Entre los competidores hay actores, actrices, modelos, influencers y cantantes, cada uno con su propia historia y experiencia en realities.

¿Cómo están conformados los equipos de “La isla: desafío extremo 2″?

A continuación, conoce cómo se han divido los equipos para el “reality show”:

“Tiburones”

  • José María Galeano: Actor español con trayectoria en teatro y televisión.
  • Ximena Herrera: Actriz boliviana con carrera en cine y televisión en México.
  • Helen Ochoa: Cantante mexicana.
  • Fernanda Flores: Estrella de “reality shows”.
  • Martín Salvador: Deportista e influencer.
  • Rodrigo Mata: Paramédico e influencer.

“Panteras”

  • Elizabeth Gutiérrez: Actriz e influencer mexicana-estadounidense.
  • Gary Centeno: Actor costarricense.
  • Christian de la Campa: Actor mexicano.
  • Estefanía Ahumada: Actriz y conductora.
  • Nievelis Gonzáles (“Nieve”): Influencer, modelo y bailarina puertorriqueña.
  • Roberto Alejandro: Bailarín.

“Águilas”

  • Jason Romo: Actor y modelo mexicano.
  • Mauricio Islas: Actor mexicano.
  • Julieta Grajales: Actriz mexicana.
  • Zoraida Gómez: actriz mexicana.
  • Moi Guiquita: Activista indígena ecuatoriano.
  • Paulina Araujo: Instructora e influencer.
El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada
