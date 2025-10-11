“La isla: desafío extremo 2″: quién es quién en “Tiburones”, “Panteras” y “Águilas”

La segunda temporada de “La isla: desafío extremo 2” de Telemundo arrancó el 7 de octubre de 2025 con 18 participantes divididos en tres equipos: “Tiburones”, “Panteras” y “Águilas”, que lucharán por llevarse el premio de $200,000. Conoce cómo se han divido a los participantes.

Bajo la conducción del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, esta edición promete más acción, retos físicos y tensas rivalidades que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de celebridades y figuras del entretenimiento. Entre los competidores hay actores, actrices, modelos, influencers y cantantes, cada uno con su propia historia y experiencia en realities.

¿Cómo están conformados los equipos de “La isla: desafío extremo 2″?

A continuación, conoce cómo se han divido los equipos para el “reality show”:

“Tiburones”

José María Galeano: Actor español con trayectoria en teatro y televisión.

Ximena Herrera: Actriz boliviana con carrera en cine y televisión en México.

Helen Ochoa: Cantante mexicana.

Fernanda Flores: Estrella de "reality shows".

Martín Salvador: Deportista e influencer.

Deportista e influencer. Rodrigo Mata: Paramédico e influencer.

“Panteras”

Elizabeth Gutiérrez: Actriz e influencer mexicana-estadounidense.

Gary Centeno: Actor costarricense.

Christian de la Campa: Actor mexicano.

Estefanía Ahumada: Actriz y conductora.

Nievelis Gonzáles (“Nieve”): Influencer, modelo y bailarina puertorriqueña.

Roberto Alejandro: Bailarín.

“Águilas”

Jason Romo: Actor y modelo mexicano.

Mauricio Islas: Actor mexicano.

Julieta Grajales: Actriz mexicana.

Zoraida Gómez: actriz mexicana.

Moi Guiquita: Activista indígena ecuatoriano.

Paulina Araujo: Instructora e influencer.