“La isla: desafío extremo 2″: quién es quién en “Tiburones”, “Panteras” y “Águilas”
Del drama a la competencia intensa: ellos componen los distintos equipos del “reality show” de Telemundo
11 de octubre de 2025 - 1:43 PM
La segunda temporada de “La isla: desafío extremo 2” de Telemundo arrancó el 7 de octubre de 2025 con 18 participantes divididos en tres equipos: “Tiburones”, “Panteras” y “Águilas”, que lucharán por llevarse el premio de $200,000. Conoce cómo se han divido a los participantes.
Bajo la conducción del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, esta edición promete más acción, retos físicos y tensas rivalidades que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de celebridades y figuras del entretenimiento. Entre los competidores hay actores, actrices, modelos, influencers y cantantes, cada uno con su propia historia y experiencia en realities.
A continuación, conoce cómo se han divido los equipos para el “reality show”:
