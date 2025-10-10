Zoraida, Ximena y Galeano son los primeros nominados de “La isla: desafío extremo 2″

La segunda temporada de “La isla: desafío extremo” arrancó el pasado martes con la intensidad que caracteriza al “reality show” de Telemundo. Esta noche, finalmente, llegó la hora de nominar a los participantes para el primer destierro de la edición y los nombres ya fueron revelados.

El equipo “Panteras”, donde se encuentra la boricua Nievelis González, se salvó de perder a uno de sus integrantes gracias a sus excelentes ejecutorias. Las “Águilas” y los “Tiburones”, sin embargo, no corrieron con la misma suerte.

De esta manera, Zoraida Gómez (“Águilas”), José María Galeano (“Tiburones”) y Ximena Herrera (“Tiburones”) se medirán en el duelo decisivo que tendrá lugar mañana, viernes.

Conducido por Héctor Suárez Gomís, la temporada inició con seis celebridades que por primera vez se enfrentarán a un reto fuera de lo común en sus vidas. Junto a ellos están seis estrellas de “realities” y seis concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, quienes conectarán con la audiencia a través de sus historias y determinación.

Cada semana, ellos enfrentarán desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos del Caribe, desde playas vírgenes, densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Lucharán por asegurar un refugio que puede variar desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias y limitadas. En este juego de alianzas, estrategias y resistencia, solo uno logrará superar todos los obstáculos y llevarse el gran premio de $200,000 al final de la competencia.