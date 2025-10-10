Opinión
10 de octubre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zoraida, Ximena y Galeano son los primeros nominados de “La isla: desafío extremo 2″

En esta ocasión, las “Panteras” se libraron de perder a uno de sus integrantes

10 de octubre de 2025 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mauricio Islas y Zoraida Gómez, del equipo "Águilas". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La segunda temporada de “La isla: desafío extremo” arrancó el pasado martes con la intensidad que caracteriza al “reality show” de Telemundo. Esta noche, finalmente, llegó la hora de nominar a los participantes para el primer destierro de la edición y los nombres ya fueron revelados.

El equipo “Panteras”, donde se encuentra la boricua Nievelis González, se salvó de perder a uno de sus integrantes gracias a sus excelentes ejecutorias. Las “Águilas” y los “Tiburones”, sin embargo, no corrieron con la misma suerte.

De esta manera, Zoraida Gómez (“Águilas”), José María Galeano (“Tiburones”) y Ximena Herrera (“Tiburones”) se medirán en el duelo decisivo que tendrá lugar mañana, viernes.

Conducido por Héctor Suárez Gomís, la temporada inició con seis celebridades que por primera vez se enfrentarán a un reto fuera de lo común en sus vidas. Junto a ellos están seis estrellas de “realities” y seis concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, quienes conectarán con la audiencia a través de sus historias y determinación.

Cada semana, ellos enfrentarán desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos del Caribe, desde playas vírgenes, densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Lucharán por asegurar un refugio que puede variar desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias y limitadas. En este juego de alianzas, estrategias y resistencia, solo uno logrará superar todos los obstáculos y llevarse el gran premio de $200,000 al final de la competencia.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
