La boricua que participará de la nueva edición de “La Isla: Desafío Extremo”, de Telemundo
El “reality” estrena este 7 de octubre
18 de septiembre de 2025 - 4:00 PM
A tres semanas de comenzar la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” se ha revelado los nombres de un nuevo grupo de participantes y que como era de esperarse, incluye a una puertorriqueña dispuesta a aguantar los retos más extremos de supervivencia por el gran premio de $200,000. Se trata de modelo Nievelis González.
El programa –que estrena el martes 7 de octubre a las 6:00 p.m. en Telemundo- reunirá desde estrellas de realities y atletas de alto rendimiento, hasta un participante originario de la Amazonía, emprendedores y artistas, en una isla del Caribe, donde las alianzas tendrían protagonismo para poder avanzar hasta el final.
· Estefanía Ahumada– Actriz y conductora española radicada en México. A sus 34 años, llega con experiencia en competencias como “Exatlón Estados Unidos” y una estrategia afilada para conquistar cada reto con fuerza y determinación.
· Fernanda Flores– Exparticipante de “90 Day Fiancé“, originaria de Celaya, Guanajuato. Apasionada por la cocina y con una historia de resiliencia, esta joven de 27 años llega con el corazón fuerte y la cultura mexicana como bandera.
· Martín Salvador– Entrenador personal y empresario dominicano de 32 años, criado en Miami. Su personalidad frontal y auténtica promete encender la competencia con intensidad y carisma.
·Moi Guiquita– Activista indígena y creador de contenido de 28 años, originario de la Amazonía ecuatoriana. Con sabiduría ancestral y una misión clara, Moi busca visibilizar la riqueza cultural de su pueblo mientras enfrenta los desafíos de la Isla.
· Nievelis González – Modelo y estrella de realities de 27 años nacida en San Juan, Puerto Rico. Conocida por su fuerza, carisma y espíritu competitivo, regresa a la pantalla como “la chica reality” lista para dejar una marca imborrable en la competencia.
· Paulina Araujo– Campeona nacional de esgrima y atleta de 24 años proveniente de San Diego, California. Su disciplina y espíritu competitivo cruzan fronteras, lista para demostrar que la juventud también puede dominar el juego.
· Roberto Alejandro– Bailarín y modelo de 36 años nacido en Monterrey, México, actualmente radicado en Las Vegas, Nevada. Su energía escénica y pasión por el espectáculo lo convierten en una figura magnética dentro de la competencia.
· Rodrigo Mata– Emprendedor y paramédico mexicano de 22 años, con vivencias entre Minnesota y México. Inteligente, disciplinado y con vocación de servicio, Rodrigo representa a una nueva generación de líderes que no teme al desafío.
Este grupo se une a los ya anunciados contendientes, Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Ximena Herrera.
Aún quedan cinco personalidades por revelar para completar las 18 participantes.
Esta nueva temporada contará con la conducción del actor Héctor Suárez Gomís, quien acompañará a los participantes mientras enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos, desde playas vírgenes y hasta bosques tropicales.
Al igual que en la pasada, serán divididos en tres equipos y lucharán semana a semana por sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad.
La audiencia podrá disfrutar de los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. También estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.
