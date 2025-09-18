La boricua que participará de la nueva edición de “La Isla: Desafío Extremo”, de Telemundo

A tres semanas de comenzar la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” se ha revelado los nombres de un nuevo grupo de participantes y que como era de esperarse, incluye a una puertorriqueña dispuesta a aguantar los retos más extremos de supervivencia por el gran premio de $200,000. Se trata de modelo Nievelis González.

El programa –que estrena el martes 7 de octubre a las 6:00 p.m. en Telemundo- reunirá desde estrellas de realities y atletas de alto rendimiento, hasta un participante originario de la Amazonía, emprendedores y artistas, en una isla del Caribe, donde las alianzas tendrían protagonismo para poder avanzar hasta el final.

Conoce a algunos de los nuevos participantes:

· Estefanía Ahumada– Actriz y conductora española radicada en México. A sus 34 años, llega con experiencia en competencias como “Exatlón Estados Unidos” y una estrategia afilada para conquistar cada reto con fuerza y determinación.

· Fernanda Flores– Exparticipante de “90 Day Fiancé“, originaria de Celaya, Guanajuato. Apasionada por la cocina y con una historia de resiliencia, esta joven de 27 años llega con el corazón fuerte y la cultura mexicana como bandera.

PUBLICIDAD

· Martín Salvador– Entrenador personal y empresario dominicano de 32 años, criado en Miami. Su personalidad frontal y auténtica promete encender la competencia con intensidad y carisma.

·Moi Guiquita– Activista indígena y creador de contenido de 28 años, originario de la Amazonía ecuatoriana. Con sabiduría ancestral y una misión clara, Moi busca visibilizar la riqueza cultural de su pueblo mientras enfrenta los desafíos de la Isla.

· Nievelis González – Modelo y estrella de realities de 27 años nacida en San Juan, Puerto Rico. Conocida por su fuerza, carisma y espíritu competitivo, regresa a la pantalla como “la chica reality” lista para dejar una marca imborrable en la competencia.

· Paulina Araujo– Campeona nacional de esgrima y atleta de 24 años proveniente de San Diego, California. Su disciplina y espíritu competitivo cruzan fronteras, lista para demostrar que la juventud también puede dominar el juego.

· Roberto Alejandro– Bailarín y modelo de 36 años nacido en Monterrey, México, actualmente radicado en Las Vegas, Nevada. Su energía escénica y pasión por el espectáculo lo convierten en una figura magnética dentro de la competencia.

· Rodrigo Mata– Emprendedor y paramédico mexicano de 22 años, con vivencias entre Minnesota y México. Inteligente, disciplinado y con vocación de servicio, Rodrigo representa a una nueva generación de líderes que no teme al desafío.

Aún quedan cinco personalidades por revelar para completar las 18 participantes.

PUBLICIDAD

Esta nueva temporada contará con la conducción del actor Héctor Suárez Gomís, quien acompañará a los participantes mientras enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos, desde playas vírgenes y hasta bosques tropicales.

Al igual que en la pasada, serán divididos en tres equipos y lucharán semana a semana por sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad.

La audiencia podrá disfrutar de los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. También estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.