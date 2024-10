Awilda Herrera y Adolfo Rodríguez se reencuentran: “Él se sacrificó por mí”

Esta tarde, la presentadora acudió al programa “Día a día” de Telemundo para compartir algunas vivencias del “reality show” de la cadena de televisión hispana. Allí, la producción del vespertino la sorprendió con la visita del biólogo.

“Ay, Dios mío. ¿Por qué tú me haces esto”, cuestionó “La Poderosa”, quien no pudo contener las lágrimas. “Cuéntame, ¿por qué no te habías dejado ver?”, continuó.

Raymond Arrieta aprovechó para preguntarle a los exintegrantes de las “Panteras” cómo había surgido su amistad. “El Cachorro” y Herrera no dejaron de mirarse y sonreír.

“Yo no sé, yo tengo una energía muy bonita con él, no sé de dónde salió. Aparte de otros compañeros, de Alba y de Waka, este muchachos para mí fue muy especial y quiero aprovechar esta oportunidad porque no te lo he dicho, para darte las gracias por hacer lo que hiciste. Yo quería agarrarlo por el pelo. Él se sacrificó por mí y esa noche quedó eliminado de la competencia”, relató.

Aunque le “dolió mucho”, añadió, es un gesto que valorará por siempre. “Gracias por hacer eso”, agregó.

Con el destierro de Monse Castillo el último lunes de eliminación, se dio a conocer los nueve participantes que lograron sobrevivir la etapa de grupo y se convirtieron en finalistas de “La isla: desafío extremo” donde solo hubo una boricua, Herrera.

“Cuando llegué aquí, dije de aquí no paso dos semanas, porque lo veía muy duro. El sobrevivir y los juegos, dije que esto no es para mí. Estas semanas he visto irse a personas que jamás imaginé y entendí que esto está para cualquiera”, comentó la excoanimadora de “La bóveda de TeleOnce”.