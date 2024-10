Así se despidió la última boricua de “La isla: desafío extremo”: “A seguir dándolo todo”

“Aguante más de lo que yo creía que podía”, reveló la excoanimadora de “La bóveda de TeleOnce”. “Con agua, sol, sereno, hambre, frío, calor, triunfos, derrotas, peleas y reconciliaciones… eso me hace sentir muy orgullosa de mí porque a veces no somos capaces de saber hasta dónde podemos llegar hasta que no lo intentamos”.