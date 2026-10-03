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Daniel El Travieso y Karen Barrera ya son padres de una niña: “Bienvenida a nuestras vidas”

Según indicaron en las redes sociales, la niña nació el pasado 30 de septiembre

3 de octubre de 2026 - 9:01 AM

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Karen Barrera y Daniel "El Travieso" Ruiz se convirtieron en padres de una niña, a la que llamaron Isabella.
Karen Barrera y Daniel "El Travieso" Ruiz se convirtieron en padres de una niña, a la que llamaron Isabella. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La familia Travieso Barrera ya es oficialmente más grande. Esto se debe a que los creadores de contenido Daniel “El Travieso” Ruiz y Karen Barrera se convirtieron en padres por primera vez tras el nacimiento de Isabella, el 30 de septiembre.

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La noticia fue compartida mediante un emotivo vídeo en las redes sociales de pareja, en el que mostraron imágenes que filmaron durante los pasados nueves meses. “Un día vimos una prueba positiva… y hoy te tenemos en nuestros brazos. Bienvenida a nuestra vidas Isabella. 30 de Septiembre 2026”, indicó el mensaje que acompañó el vídeo.

Para Daniel y Karen, este momento tiene un significado especial. Más allá de convertirse en padres por primera vez, la llegada de la pequeña representa la realización de un sueño que ambos habían compartido públicamente con su comunidad de seguidores.

Fue a principios de este año cuando la pareja anunció que estaba esperando un bebé. En aquella ocasión, publicaron un vídeo grabado durante un atardecer en el Viejo San Juan, donde aparecían vestidos de blanco, mientras mostraban las primeras imágenes del sonograma y unas delicadas botitas tejidas.

“Esperándote con todo nuestro amor. Baby 2026”, escribieron junto a la publicación que confirmó la feliz noticia.

Días más tarde, volvieron a emocionar a sus seguidores con una nueva revelación. Esta vez compartieron que el bebé que esperaban era una niña. A través de otro vídeo, y rodeados de detalles en color rosa, celebraron la llegada de quien ya describían como su sueño hecho realidad.

Desde entonces, Barrera y Ruiz compartieron los momentos más importantes del embarazo, una etapa que fue seguida de cerca por quienes han apoyado sus proyectos personales y profesionales a lo largo de los años.

La llegada de su hija ocurre poco más de un año después de que la pareja revelara la pérdida de un embarazo. En agosto de 2025, ambos compartieron públicamente la noticia y hablaron sobre el proceso que enfrentaron tras esa experiencia.

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Daniel El TraviesoBebés
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