Boda y relación secreta: la historia de amor de Jim Carrey y su nueva esposa

Jim Carrey sorprendió con una emotiva noticia en relación con su vida personal después de que trascendiera que se casó en secreto con su novia de varios años, Min Ah, en una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles.

Según informó la revista People, el actor de 64 años contrajo matrimonio con la actriz y cantante surcoreana, quien es 31 años menor que él, y formalizó su amor con un festejo íntimo del que participaron familiares y amigos de ambos.

La unión formal llega apenas siete meses después de que el intérprete de La máscara y Ace Ventura hiciera su primera aparición pública junto a Min Ah como pareja, tras acudir juntos este año a la gala de los premios César, en París. Carrey había acudido para recibir un reconocimiento honorífico y, durante su discurso, decidió dedicarle unas palabras a su pareja. Lo hizo en francés y frente a una audiencia internacional.

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“Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah”, expresó el actor. Luego, dirigiéndose directamente a ella, agregó: “Te amo, Min Ah”.

La cantante se encontraba entre los presentes y recibió la ovación del público. Carrey también aprovechó aquel discurso para recordar a su padre, Percy Joseph Carrey, a quien atribuyó una influencia decisiva en su forma de entender la vida. “Y finalmente quiero dar las gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”, dijo.

Hasta entonces, el actor y su pareja habían conseguido mantener el vínculo alejado de la exposición mediática, pese a que las primeras fotos que los mostraron juntos se remontan a 2022. En aquel momento, fueron fotografiados cuando salían de un espectáculo benéfico organizado por Judd Apatow en Los Ángeles.

Las imágenes fueron uno de los primeros indicios públicos de que el actor había comenzado una relación con la artista surcoreana. Sin embargo, ninguno de los dos se mostró desde entonces dispuesto a hablar públicamente sobre el vínculo ni a brindar detalles en relación a cómo se conocieron.

Durante los años siguientes, la pareja logró mantener una vida sentimental prácticamente alejada de los medios y, recién cuatro años después, ambos artistas decidieron aparecer juntos en una alfombra roja, hace tan solo unos meses.

En sintonía con ese bajo perfil, la boda también habría sido discreta, según informó la revista estadounidense y otros portales como TMZ, se trató de una ceremonia pequeña y privada, aunque no trascendieron detalles acerca del lugar, la lista de invitados o la celebración posterior.

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La boda tomó por sorpresa también a los seguidores del actor, quien años atrás llegó a afirmar públicamente su decisión de no volver a pasar por el altar.

En una entrevista con Howard Stern, la estrella había explicado que volver a casarse no estaba en sus planes. “Simplemente no lo veo necesario. No puedo decir que sepa cómo me sentiría si conociera a alguien que me impactara profundamente y no puedo establecer reglas fijas sobre el futuro, pero no elegiría ese camino por voluntad propia”, afirmaba.

“Sí, quiero”

El intérprete estuvo casado anteriormente con su compañera de reparto en “Dos tontos muy tontos”, Lauren Holly, desde 1996 hasta 1997, y con Melissa Womer, con quien tiene una hija, Jane, desde 1987 hasta 1995.