Puerto Rico apuesta por “Esta isla” en la carrera hacia los Premios Goya

El recorrido internacional de “Esta isla” sigue sumando capítulos. Luego de conquistar festivales de cine dentro y fuera de Puerto Rico y recibir elogios de la crítica, la producción puertorriqueña ahora competirá para llevar la bandera de la isla a uno de los escenarios más importantes del cine en español: los Premios Goya.

La película dirigida por Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero fue seleccionada como la candidatura oficial de Puerto Rico en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, según anunciaron sus creadores a través de una publicación en la cuenta oficial del filme en Instagram.

“¡'Esta isla’ es la candidatura oficial de Puerto Rico a los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana!”, destacaron en el mensaje, en el que además resaltaron la relevancia de estos premios, otorgados por la Academia de Cine de España, al describirlos como “uno de los principales reconocimientos del cine en español”.

La selección de la película como representante de Puerto Rico ante los premios Goya marca el inicio de su camino hacia una posible nominación en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. No obstante, ser la candidatura oficial del país no garantiza un espacio entre las nominadas, ya que aún debe superar el proceso de evaluación de la Academia española.

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La noticia representa, además, otro logro para una producción que, desde su estreno mundial en el 2025 en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, ha llamado la atención de la industria cinematográfica internacional. Allí obtuvo tres galardones.

Más adelante, la película recibió el John Cassavetes Award de los Film Independent Spirit Awards, que distingue a las mejores películas realizadas con presupuestos inferiores a $1 millón. Además, ganó los premios de Mejor Largometraje Nacional y Mejor Cinematografía en el Puerto Rico Film Festival, además de ser reconocida como Mejor Largometraje de Estados Unidos en el NVISION Latino Film & Music Festival. Por otro lado, en Brasil, recibió distinciones por su dirección de arte y banda sonora en el Cine Ceará Festival Ibero-americano de Cinema.

El largometraje, el primero de Jones Molina y Carretero, narra la historia de Bebo y Lola, dos jóvenes que emprenden una huida mientras intentan encontrar su lugar en un entorno marcado por la incertidumbre y las dificultades. Filmada principalmente en la costa oeste de Puerto Rico, la cinta combina elementos de drama, romance y supervivencia para construir un retrato contemporáneo de la isla.

Su elenco está encabezado por Sion Ortiz y Fabiola Brown, junto a las actuaciones de Georgina Borri, Xavier Antonio Morales y Teófilo Torres. La película también ha sido reconocida por la manera en que presenta personajes complejos y una historia profundamente vinculada a la realidad puertorriqueña.

En el mensaje compartido en Instagram, la producción aprovechó la ocasión para agradecer a quienes han acompañado el proyecto desde sus inicios. “Gracias a nuestro elenco, equipo y a cada persona que ha acompañado esta película y la ha hecho suya”, expresaron.

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