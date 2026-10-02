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Muere Seela Sella, voz de la bruja de “Snow White”

También interpreteo a la malvada madrastra de “Cinderella”

2 de octubre de 2026 - 8:38 AM

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Seela Sella (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz finlandesa Seela Sella, quien durante más de seis décadas prestó su voz a personajes clásicos de Disney como la bruja de “Blancanieves y los siete enanitos”, Yzma en “Las Locuras del Emperador” y la malvada madrastra de “Cenicienta”, falleció el lunes 28 de septiembre a los 89 años.

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La noticia fue dada a conocer por la agencia de noticias STT, a través de la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población.

Aimo Räsänen, amiga y colega de Sella, declaró al periódico HS: “Falleció en paz en el hospital”.

Aunque se desconoce la causa de muerte, se sabía que le habían diagnosticado cáncer de garganta la primavera pasada.

Pese a la enfermedad, Sella regresó a los escenarios a principios de agosto para participar en una producción del Teatro de Tampere llamada “Love Letters”; sin embargo, a finales de ese mismo mes nuevamente fue hospitalizada.

¿Quién fue Seela Sella?

La actriz nació en Tampere el 30 de diciembre de 1936 y se graduó de la Escuela Finlandesa de Teatro en 1959. Su trayectoria, que abarcó seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, incluyó trabajos en el Teatro Nacional.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como la Medalla Pro Finlandia, una de las mayores distinciones que otorga el país a artistas y escritores, y el Premio Estatal de Artes Escénicas.

También recibió un honor estatal que reconocía su contribución a la sociedad finlandesa, así como el Premio Jussi, considerado el equivalente finlandés de los Oscar, a Mejor Actriz de Reparto en 1985 por “Calamari Union” y en 2007 por su papel como Elsa Arni en “La Torre Inclinada”.

En el doblaje también prestó su voz a la abuela Fa en “Mulán”.

En septiembre pasado publicó el libro “Keskusteluja hyvästä elämästä”, en el que compartió conversaciones con el cantante finlandés Jarkko Martikainen y reflexiones sobre la muerte.

En la obra, se refirió a su funeral como “el último estreno de Seela” e invitó a todos, aunque fue clara al mencionar: “Me gusta tanto la vida que no deseo morir”.

La actriz también formó parte de la obra “Hitler y la rubia”, estrenada en 2020.

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