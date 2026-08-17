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Lin-Manuel Miranda, Anne Hathaway, los Jonas Brothers y Dwayne Johnson consagran su legado como Leyendas de Disney

Este reconocimiento es dedicado a artistas y personalidades que han dejado huella en la franquicia

17 de agosto de 2026 - 8:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ceremonia de Leyendas de la convención de Disney D23. (The Walt Disney Company)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La estrella estadounidense Anne Hathaway, los músicos Jonas Brothers y el actor Dwayne Johnson consagraron este domingo su legado como Leyendas de Disney durante el cierre de la convención D23 del conglomerado mediático.

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Este premio, dedicado a artistas y personalidades que han dejado huella en la franquicia, reconoció la trayectoria de una Hathaway que subió emocionada al escenario para agradecer sus más de tres décadas de trayectoria ante miles de seguidores que siguieron el evento en vivo en la ciudad californiana de Anaheim.

“Gracias a cada una de las personas que han empleado su tiempo para comprar una entrada a alguna de las películas o proyectos que han mantenido viva mi carrera”, indicó la actriz en un discurso.

El primer contacto de Hathaway en una producción Disney fue como la icónica Mia Thermopolis en ‘The Princess Diaries’, película que el año que viene contará con una tercera parte al mundo de Genovia.

Luego reafirmó su éxito con Andy Sacks en ‘The Devil Wears Prada’ y la Reina Blanca en la adaptación de 2010 ‘Alice in Wonderland’ de Tim Burton.

El trío compuesto por Kevin, Joe y Nick Jonas también obtuvo el reconocimiento de Leyendas de Disney por el fenómeno cultural que cosecharon a finales de los años 2000 con la película ‘Camp Rock’.

“Cuando pensamos en este reconocimiento nos viene a la cabeza nuestro trabajo, determinación y el tiempo que le hemos dedicado a esto”, dijeron los hermanos, reunidos sobre el escenario.

Los Jonas Brothers recogieron este premio coincidiendo con el estreno de la tercera película de este proyecto, en el que pasan el testigo a una nueva generación de artistas.

Otro de los protagonistas fue Johnson, quien también lleva décadas vinculado a proyectos de Disney. El más reciente fue la adaptación en acción real de ‘Moana’ que se estrenó este año.

“Es bonito ser importante, pero más importante es ser buena persona”, dijo Johnson en su momento de recoger su reconocimiento.

A este nuevo grupo de selectos artistas se sumó el célebre compositor Lin-Manuel Miranda, una de las mentes creativas más influyentes de la franquicia por su contribución en la banda sonora de ‘Moana’, por la que fue nominado al Oscar, y la colombiana ‘Encanto’.

La ceremonia cerró con un homenaje al director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, considerado el responsable de la transformación moderna de la compañía.

Tags
Anne HathawayThe Jonas BrothersDisneyHollywoodDwayne Johnson
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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