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El hijo de Christopher Reeve revela padecimiento de cáncer testicular

Fue diagnosticado este verano, recibió tratamiento y ahora se encuentra en remisión

1 de octubre de 2026 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Will Reeve y su esposa, Amanda Dubin. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El periodista televisivo Will Reeve, hijo del popular actor que encarnó a Superman Christopher Reeve, ha revelado que sufrió un cáncer testicular por el que fue tratado y que ahora se encuentra en remisión.

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Reeve, uno de los presentadores del programa matinal “Good Morning America” en ABC News, explicó en el show que este verano recibió el diagnóstico tras detectar un bulto en su testículo izquierdo.

“El diagnóstico fue un golpe, los tratamientos fueron un esfuerzo... por no mencionar que fue una prueba inesperada para nosotros tan pronto después de nuestra boda”, dijo Reeve, de 34 años, quien estuvo acompañado en el plató por su esposa Amanda, con quien contrajo matrimonio el pasado enero.

El presentador fue operado en mayo pero tuvo que volver a someterse a cirugía en junio al descubrirse que se trataba de un carcinoma embrionario, un tipo raro de tumor en testículos y ovarios.

Christopher Reeve como 'Superman' en la serie de Superman.
Christopher Reeve como 'Superman' en la serie de Superman.

Tras una nueva operación de seis horas en la que se le extirparon decenas de ganglios linfáticos para evitar la expansión del cáncer, Reeve fue tratado con quimioterapia porque existía un 50 % de recaída, según él mismo reveló.

Una reciente revisión a comienzos de septiembre demostró que el cáncer había desaparecido de su organismo.

“Hemos llegado a nuestro destino y ahora vemos el cáncer por el espejo retrovisor, pero ¡menudo viaje!”, dijo el presentador.

El hijo de Christopher Reeve, fallecido en 2004 tras haber quedado tetrapléjico por una caída de caballo nueve años antes, y de Dana Reeve, que murió en 2006 por un cáncer de pulmón, dijo que decidió revelar su historia personal porque fue educado por sus padres para compartir sus vicisitudes si con ello podía ayudar a otros.

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