Para el cineasta puertorriqueño Julio Román, lo que inicialmente comenzó como una asignación para una clase de redacción de guiones en la Universidad del Sagrado Corazón pasó a ser su noveno largometraje y uno que está cumpliendo con el sueño de llevar el cine nacional más allá de las pantallas de la Isla. Con una curiosa y efectiva combinación de cine de fe y convenciones de cine de horror, la película “Soul Snatchers” llega a salas de Puerto Rico este jueves ya teniendo asegurada distribución en Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica.