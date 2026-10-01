Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de octubre de 2026
81°Lluvias dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:“Soul Snatchers”: el cine de fe se encuentra con el horror en esta película puertorriqueña

Llegará este jueves a las salas de Puerto Rico con distribución asegurada en Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica

1 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cameron Arnett en una escena de la película "Soul Snatchers". (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Para el cineasta puertorriqueño Julio Román, lo que inicialmente comenzó como una asignación para una clase de redacción de guiones en la Universidad del Sagrado Corazón pasó a ser su noveno largometraje y uno que está cumpliendo con el sueño de llevar el cine nacional más allá de las pantallas de la Isla. Con una curiosa y efectiva combinación de cine de fe y convenciones de cine de horror, la película “Soul Snatchers” llega a salas de Puerto Rico este jueves ya teniendo asegurada distribución en Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica.

RELACIONADAS
Tags
Cinepelícula puertorriqueñaReseñaPelículasEstreno
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 30 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: