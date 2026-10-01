En el drama de suspenso “La Puerta”, Jencarlos Canela interpreta a Gabriel, un joven adulto que todavía no ha podido superar el golpe psicológico y emocional de haber presenciado el asesinato de su padre cuando niño. Al principio de la historia queda claro que el protagonista tiene una rutina que le ha permitido sobrevivir y no tener que enfrentar sus traumas. Esto cambia cuando su psiquiatra (Alfredo de Quesada) trata de mejorar su calidad de vida con un medicamento nuevo. Lo que al principio parece darle estabilidad y descanso literalmente abre la puerta a otra dimensión donde los demonios que lleva evadiendo toda su vida pueden destruirlo.