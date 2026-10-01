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prima:Jencarlos Canela enfrenta sus demonios en filme boricua “La Puerta”

El actor protagoniza el nuevo thriller psicológico de Bruno Irizarry

1 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jencarlos Canela protagoniza la película puertorriqueña. (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

En el drama de suspenso “La Puerta”, Jencarlos Canela interpreta a Gabriel, un joven adulto que todavía no ha podido superar el golpe psicológico y emocional de haber presenciado el asesinato de su padre cuando niño. Al principio de la historia queda claro que el protagonista tiene una rutina que le ha permitido sobrevivir y no tener que enfrentar sus traumas. Esto cambia cuando su psiquiatra (Alfredo de Quesada) trata de mejorar su calidad de vida con un medicamento nuevo. Lo que al principio parece darle estabilidad y descanso literalmente abre la puerta a otra dimensión donde los demonios que lleva evadiendo toda su vida pueden destruirlo.

Tags
Jencarlos Canelapelícula puertorriqueñaEstrenoPelículasCineFrancis Rosas
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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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