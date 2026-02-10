Jencarlos Canela vuelve al cine con “Casa Pura” junto a una historia que lo transformó

Entre proyectos de actuación, de bienes raíces y de producción de eventos, el artista Jencarlos Canela se encuentra en un momento en su vida en el que está disfrutando plenamente y en el que comienza a ver los frutos de muchos años en los que se ha reinventado.

En medio de ese camino, este actor nacido en Miami de padres cubanos, decidió aceptar la encomienda de protagonizar una producción cinematográfica creada y filmada en la isla. Esta película, llamada “Casa Pura”, estrenará el 12 de febrero de 2026 en los cines locales con grandes expectativas de que será del agrado del público local.

“Cuando me llamó Bruno Irizarry (director de la película) para contarme esta historia, me pareció súper importante, ya que está basada en hechos verídicos y, cada vez que voy a un país, mí me gusta hacer esa conexión con los locales”, explicó Canela, de 37 años. “Hace un tiempo aporté mis conocimientos para ayudar con el incentivo de la industria cinematográfica local y siempre me pregunté como actor cómo puedo aportar a la industria del cine en un lugar que amo y que considero mi casa, como es Puerto Rico”.

Según narró el actor, la historia del protagonista “Joaquín” y de lo ocurrido con la pequeña hospedería Casa Pura, le pareció esencial de contar, especialmente por la manera en que se realizó el proyecto. Destacó que casi la totalidad del elenco y del equipo técnico fueron puertorriqueños, y que él fue prácticamente el único integrante del exterior, decisión tomada de forma intencional. Señaló que buscaban narrar la lucha de un hombre a quien intentan arrebatar lo único que conserva del amor de su vida.

“Además, me pareció que era una narrativa importante de contar por todo lo que estaba pasando en ese momento con el tema de los inversionistas extranjeros que estaban en la isla para comprar propiedades y activos de los puertorriqueños, y cómo se estaba sintiendo el pueblo al respecto”, añadió el actor de telenovelas como “Pasión prohibida” y series como “The Expanding Universe of Ashley García”. “Me pareció el momento correcto de contar esta historia”.

La película fue filmada en el barrio Pozuelo, en Guayama, en el lugar donde se encuentra Casa Pura. Además de Canela, el elenco está compuesto por Laura Alemán, Camila Monclova, Paolo Shoene, Calma Carmona, Mariana Monclova y Rob Gough. Los productores de esta película son Shimmy McHugh, Lizaida Rivera, Bruno Irizarry y Ariel Anexxy, así como el propio Jencarlos Canela.

Para el artista esta no es una película más, ya que le sirvió como un vehículo de sanación personal. “Esta película es más personal de lo que la gente se puede imaginar, porque durante la filmación estaba pasando por un momento de mi vida bastante difícil y fuerte, además de que estaba aprendiendo a dejar ir muchas cosas”, confesó el intérprete de “Pá que me invitas” y “Bajito”. “Hay una escena hacia el final de la película, que literal la usé para también hacer las paces con ciertas partes de mí y ciertas cosas que estaban sucediendo, y dejarlas ir. Cuando terminó esa escena, sentí un alivio, un respiro, y te puedo decir que no pasaron muchas semanas y meses, que la vida y Dios me compensaron con un amor pleno, con cosas súper lindas en la vida. Por eso, esta película es súper importante y especial para mí, porque me ayudó muchísimo a sanar”.

El filme se estrenará en Puerto Rico el jueves, 12 de febrero de 2026, exclusivamente en las salas de Caribbean Cinemas .

Reinvención profesional

Todo el proceso creativo y de filmación de esta película vino en medio de un largo proceso de reinvención profesional del artista. Tras el 2020, año de la pandemia, Canela regresó a Miami y comenzó una etapa de diversificación profesional. Fundó la empresa Axis y, poco a poco, se convirtió en uno de los mayores desarrolladores de bienes raíces en Hialeah, además de producir eventos masivos como la celebración de Año Nuevo en Miami y del 4 de julio, eventos de artistas como Black Coffee, así como colaboraciones relacionadas con Fórmula 1. Además, ha creado negocios locales como restaurantes y un espacio multiusos para deportes y eventos.

En el ámbito musical, confesó que sigue creando música diariamente y ha estado grabando un nuevo disco. Tras dedicar tantos años de su vida al arte, la pausa de la industria en 2020 le permitió explorar otros proyectos profesionales. Ahora se prepara para volver a la escena musical, consciente de que el mundo y la industria han cambiado. Está en proceso de adaptarse a esa evolución y de formar el equipo adecuado. También adelantó que un tema suyo forma parte de la película en la que participa.

Accidente leve antes de viajar a Puerto Rico

Canela llegó a Puerto Rico la noche del lunes, luego de perder su primer vuelo debido a que estuvo involucrado en un accidente automovilístico ocurrido de madrugada mientras se dirigía al aeropuerto. El actor viajaba como pasajero en un auto, cuando otro vehículo impactó el carro en una intersección, provocando que se barriera en la carretera. Aunque el accidente fue fuerte, salió prácticamente ileso, con solo algo de tensión muscular. Tras perder ese vuelo, tomó el siguiente disponible y logró llegar a la isla sin mayores complicaciones.

Show de Bad Bunny en el Super Bowl

Como la gran mayoría de latinos que vio el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl LX, a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, el artista se mostró emocionado y agradecido por todo lo que vio. “Este es uno de los ‘shows’ más importantes de la historia de la NFL, y para mí y para nuestra gente, el puertorriqueño y el latino en general, siento que es el espectáculo de más impacto que ha existido en la historia”, explicó Canela. “Siento que Bad Bunny, su equipo y la NFL, que hay que darle crédito por haberse mantenido firme con su decisión, usaron ese momento para difundir un mensaje tan necesario en estos momentos, de amor y de unión”.

Para Canela, este espectáculo recordó que Estados Unidos es un país con múltiples realidades, culturas e idiomas, y que celebrar otra cultura no constituye un ataque a la propia. Reconoció que la controversia alrededor del ‘show’ surgió de prejuicios y racismo, pero opinó que “ganó el amor” ese día.