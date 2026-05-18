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Orgullo Boquerón 2026: estas serán las figuras reconocidas en el evento

El festival se realizará del 12 al 14 de junio de 2026

18 de mayo de 2026 - 8:38 AM

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Cristian Diana y Choco Orta. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Orgullo Boquerón, el más grande festival LGBTQ+ de Puerto Rico y el Caribe, anunció, hoy, lunes, a quiénes reconocerán en la nueva edición a celebrarse del 12 al 14 de junio de 2026 en el municipio de Cabo Rojo.

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La cantante Choco Orta será la madrina del festival en honor a su trayectoria, de más de cuatro décadas, como artista y como la primera mujer y primera persona abiertamente LGBTQ+ en ser honrada con un busto en la Plaza de las Salseras y Salseros en Puerto Rico.

De igual forma, el joven cantante Cristian Diana será el padrino por su destacada participación en la competencia de canto Objetivo Fama 2025 que transmitió Telemundo. Diana compitió siendo abiertamente LGBTQ+ y fue el primer finalista representando a Puerto Rico.

Reconocemos a dos generaciones de artistas abiertamente LGBTQ+, personificadas en una reconocida gran trayectoria y en una incipiente carrera con mucho potencial. ‘La Sonera Mayor’ Choco Orta y Cristian Diana representan lo mejor de nuestra comunidad, lo mejor de nuestra patria”, expresó Pedro Julio Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón en declaraciones escritas.

Por otro lado, se hará historia en el evento al reconocer al reverendo Pedrito De Jesús como el primer pastor en ser destacado como gran mariscal, por su activismo en favor de la equidad en espacios religiosos y por liderar la Iglesia Nueva Creación de Cabo Rojo, una iglesia de puertas abiertas.

“En momentos en que se usa la religión para dividir, para excluir y para negar la dignidad de las personas LGBTQ+, el reverendo De Jesús nos muestra el camino de cómo la inclusión, el amor y la humanidad tienden puentes entre seres humanos y aportan a una sana convivencia”, aseveró Serrano.

Además, habrá un reconocimiento sorpresa que se anunciará en el cierre de Orgullo Boquerón. El evento es producido por Mújica Entertainment Group y cuenta con el endoso del Municipio Autónomo de Cabo Rojo. Orgullo Boquerón es auspiciado por ViiV Healthcare, Medalla y Popular.

Serrano precisó que más adelante darán a conocer los demás artistas que se presentarán durante el fin de semana del viernes 12 al domingo 14 de junio.

“Como siempre será un evento de altura, de lucha y de celebración de nuestras comunidades LGBTQ+. Les esperamos en Orgullo Boquerón”, concluyó Serrano.

Tags
LGBTT+Comunidad LGBTQ+Choco Orta
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