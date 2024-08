Choco Orta hace historia como la primera mujer en la Plaza de los Salseros

Orta, que atesora una carrera musical de 38 años , aseguró que la iniciativa del alcalde de San Juan, Miguel Romero , de levantar su busto promueve un mensaje de inclusión, de que “ya se acabaron las barreras de que las mujeres siempre están atrás, que la mujer no cuenta”.

“Tengo todos los galones para merecer, y lo digo con humildad, pero asertiva, este honor que estoy recibiendo. He sido una figura consistente, luchadora. Me asiste el derecho a pertenecer, me asiste el derecho a ser visibilizada y respetada”, afirmó Virgen Milagros Orta Rodríguez, nombre de pila de la veterana salsera.