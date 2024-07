Sergio George: “A mí ya no me interesa hacer salsa tradicional, para mí eso ya pasó”

San Juan - El reconocido músico Sergio George ha ganado un sitial en su trayectoria como productor musical, y también como pianista y compositor de grandes estrellas del género de la salsa. Sin embargo, en entrevista con El Nuevo Día fue claro y contundente en lo que actualmente son sus intereses, que se alejan de la salsa tradicional para marcar su propio ritmo en la salsa urbana.

Con esa misma hambre y sed que tuvo en sus comienzos, se lanza con todo para aventurarse, acompañado de su inventiva y talento, en este ritmo musical moderno, que describe como un “matrimonio perfecto”, por ciertas similitudes que la salsa y lo urbano poseen entre sí.

“Yo voy hacia esa dirección. Yo voy para allá 100%. A mí no me interesa hacer lo que conocemos como salsa tradicional. Eso ya pasó, para mí ya pasó. O sea, yo quiero esto o nada, esto o nada. Uno se zumba así en la vida y aprende a nadar”, expresó.

Asegura que la historia se repite, porque desde que tenía 10 años, cuando se criaba en Manhattan, siempre lo que le atrajo fue la gente de la calle y los comienzos de la salsa. Por eso, hoy está de plácemes, al poder haber producido un tema junto a el cantante urbano puertorriqueño Wisin, con quien estaba deseoso de trabajar, al ser un admirador de su energía, talento, música y trayectoria.

PUBLICIDAD

“Cuando me preguntaron con quién me gustaría colaborar, yo dije, ‘me encantaría trabajar con Wisin, aunque no lo conozco, pero me encanta el flow que ha tenido toda la vida’. Lo dije en una entrevista, lo tagueé en Instagram y me contestó como en 10 minutos”, indicó acerca del inicio de lo que fue la grabación de “La vida es una fiesta”.

Este será el segundo sencillo del próximo álbum de Sergio George, al que ha llamado “Ataca Sergio: Urban Salsa Sessions”, y que cuenta también con la participación especial de la cantautora peruana Yahaira Plasencia y los coproductores urbanos Los Legendarios, Marcos Ramírez y Víctor Torres.

“Esta canción Wisin la tenía guardada por seis años, pues había decidido no grabarla. Me la envió a la semana después y aquí estamos. Hice unos cambios y él puso más cambios. Es una canción potente, porque precisamente si ‘la vida es una fiesta’, tiene que ser algo así. Con este tema quiero conquistar el mundo de Wisin, porque el mío ya lo tengo, que ese público se acerque a mí”, agregó mientras resaltó el respeto que existe entre ambos.

Del mismo modo, señala el respeto que siente el cantante natural de Cayey por el género y la gente que se ha dedicado la salsa. “Yo le dije, mira, Wisin, tú puedes ser el ‘godfather’ de este movimiento nuevo, porque seguramente tú eres un tipo que todos respetan”, añadió el músico y arreglista, a su visita esta semana en Puerto Rico.

“La vida es una fiesta” será lanzado el 24 de julio, pero estrenará de manera oficial en los Premios Juventud de Univision, a celebrarse el próximo jueves, 25 de julio, en una transmisión en directo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Asimismo, esta será el “opening” de esta entrega de premios, que ha sido denominada como “La fiesta más hot del verano”, con el que prometen conectar con los latinos, transportándonos a esas celebraciones llenas de alegría y compañía con las que se caracterizan.

PUBLICIDAD

Esa misma noche, este productor con más de 40 años de carrera, hará un giro para estar a cargo del tributo que se le dedicará la legendaria orquesta La Fania All Star en su 60 aniversario, cuya música será totalmente de “salsa para el cocolo”.

“En esta presentación particular, quise mantener lo que es la esencia de La Fania, con los arreglos y el estilo musical. Ahí no me fui muy radical, me mantuve en respetar lo que hicieron ellos. Va a tocar Tito Puente Jr. con un solo de timbal, junto a Tony Succar con ‘Oye cómo va’ con Oscar D’ León, va a cantar Anitta el tema ‘Boogaloo’, que es una cosa brutal, cantando en inglés, pero con una onda boogaloo tradicional. También va a cantar La India, Luis Figueroa e Ivy Queen”, adelantó acerca de la premiación, que se transmitirá en la isla por TeleOnce.

Trabajar con Young Miko

Mientras Sergio sigue concentrado en su próximo disco, plagado de salsa urbana, coquetea con la idea de algún día poder grabar con la rapera puertorriqueña del género urbano Young Miko.

“Hace meses atrás vi esta persona en un video. Luego conocí a esta persona en backstage y me ‘pitchó' un poco. Se llama Young Miko”, dijo acerca de la artista, que la noche del pasado domingo ofreció un concierto gratuito en Ventana al Mar en Condado.

“Eso es lo que hace falta para la música salsa tropical, un movimiento como ella. La onda de ella me encanta. La vi en backstage con Karol G, a quien le hice un tema de salsa en Los Ángeles y ella estaba allá atrás, de nuevo me pitchó. Pero, no importa, ella es una artista y me encantaría trabajar con ella. De pronto, puede que ella vea este movimiento como algo complicado, pero yo me ajusto a los artistas, para no sacarlos de su zona de confort ni de lo que ellos están acostumbrados”, amplió.