La cantautora puertorriqueña, actriz y percusionista Choco Orta, quien se presentará este sábado, 21 de enero, en la Plaza de la Barandilla, en el Viejo San Juan, como parte de las actividades musicales de la Fiesta de la Calle San Sebastián, comienza este nuevo año con nueva actitud, nuevo look y “agradecida de la gente que me quiere y de la que no me quiere también, porque esas me han fortalecido, me han hecho ver otras esquinas, dispuesta a no cometer los mismos errores del año pasado y a perdonar todo el mal que me hicieron”.

La artista se presentará a las 7:00 p.m. acompañada de la Orquesta Abran Paso, de Luisito Figueroa “para deleitar al público con todo mi amor”. “Tengo de invitado especial a Héctor “Pichie” Pérez, cantante por mucho tiempo de la Sonora Ponceña, los coros y en el timbal, el excelso percusionista Edwin Clemente. Así que estoy rodeada de gente con buena aura”, afirma Virgen Milagros Orta Rodríguez, nombre de pila de la artista.

De la misma forma, la cantante ve este evento como una forma de “despedir un año de muchos malos ratos y de todas las personas ácidas a mi alrededor, para un comienzo alcalino, en paz y armonía, que es lo que quiero practicar todos los días”.

La artista comenta que para este nuevo comienzo ha hecho cambios en su estilo de ropa y cuenta con la ayuda de un diseñador, Fernando Sosa, quien le está diseñando un nuevo vestuario. “Estamos cambiando las licras y todo ese ‘brilloteo’. Es un nuevo concepto urbano que no es típico en mí, pero me gusta, es fresco, ni me veo mayor ni joven y estoy cómoda en tarima”, añadió la cantante, también conocida como la “La reina del sabor”, como la describió el legendario percusionista Tito Puente.

La cantante también expresó su agradecimiento “eterno” al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, por “darme la oportunidad de trabajo”, en estas fiestas, algo que ella ve como una forma de sentirse querida y “visibilizada” por el público que la sigue, a quienes promete traerles mucha alegría con su música este próximo sábado y ponerlos a bailar como normalmente hace en sus presentaciones.

En estos días Orta también se prepara para sus próximos compromisos musicales fuera de Puerto Rico. Entre ellos, indica que cantará en la ciudad de San Lorenzo, Ecuador, el 2 de febrero y el 11 de marzo estará en Buenaventura, Colombia. “Modestia aparte, yo siempre tengo trabajo. No tengo nada que probarle a nadie, estoy cómoda en términos económicos y no soy millonaria porque nunca me lo propuse, además de que estoy bien de salud, así que lo tengo es nada más que agradecimiento”, agrega la artista, quien se refiere a su trayectoria como “muy clara y definida”.

“Yo tengo un buen dominio del escenario, de tarima y también una buena expresión con el público. El repertorio que tengo lo adapto según el público porque a mí me gusta crear catarsis”, agrega la artista, tras mencionar que tiene en ciernes un libro sobre vida -de lo que no puede hablar mucho-, además de un mural en su honor, al frente a la casa de sus padres, en el barrio Chícharo, en Santurce, donde nació. “Hay unos proyectos grandes que van a ocurrir este año”, agrega ilusionada.