Uno de los grandes honores que puede tener un artista es ser reconocido por su propia gente. En la mañana de hoy, la cantante y percusionista Choco Orta pudo vivir en piel propia lo que se siente ese acto, luego de ver cómo se develaba un hermoso y colorido mural en su honor frente a la casa que la vio nacer en el barrio El Chícharo, en Santurce.

En una ceremonia sumamente emotiva que contó con una gran concurrencia de personas, incluyendo a la salsera, su familia, amigos, políticos, vecinos y público en general, se mostró por primera vez el mural “Choco de la 25″, pintado por la artista e historiadora Mildred “Siuko” García Ramírez. Esta puertorriqueña, criada en Nueva York utilizó principalmente los colores rojo, amarillo y verde, que representan el Caribe, para crear esta pieza que está ubicada en la intersección de la calle Carolina y el callejón Del Carmen, muy cerca de la Parada 25 y del Hospital San Jorge.

“Poder ver en vida este mural es una maravilla. He dicho muchas veces en Facebook o en otros medios que los homenajes ya se deben dar en vida. Mira lo contenta que yo estoy”, comentó la artista, cuyo nombre de pila es Virgen Milagros Orta Rodríguez, durante un breve mensaje que dio a los presentes. “Este es un trabajo de categoría excepcional que ha realizado la doctora ‘Siuko’ García con la maestría que a ella la caracteriza, que se plasma en el frente de mi casa. Este es un mural cuyos colores proyecta al Caribe que represento y a la patria de la que provengo, alumbrada por su mono estrella. Una pintura que me transporta en viaje de retorno al continente madre y me enlaza umbilicalmente a su herencia cultural y musical”.

La autora del mural "Choco de la 25", Mildred “Siuko” García Ramírez, le hizo entegra a Choco Orta del boceto que utilizó para pintar el mural. (ELNUEVODIA.COM)

El mural “Choco de la 25″ fue una idea de García, quien se lo comentó a la cantante debido a que entendió que ya era hora de que una mujer y salsera tuviera algún mural o un homenaje en la zona de Santurce. Sin dudarlo, Orta le dijo que sí a la propuesta, sugiriéndole la pared localizada en la parte del frente de la casa donde todavía viven sus padres, Tomás Orta y Andrea Rodríguez.

La actividad también contó con la presencia del alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien destacó la trayectoria de Orta, tanto en a nivel local, como internacional. “Esto es un privilegio, porque estamos hoy velando en vida este mural que lo que hace es poner de manifiesto todas las aportaciones que ha hecho Choco a nuestra cultura y parte de la historia”, indicó Romero. “Este año estamos celebrando 500 años de la fundación de nuestra ciudad capital y, sin duda alguna, los capítulos de la cultura, del arte, de la música, del soneo y del ritmo, han sido protagonizados por la persona a quien honramos en el día de hoy”.

De izquierda a derecha: Richard Izquierdo, Miguel Romero, Choco Orta, Eddie Charbonier y Mildred “Siuko” García Ramírez. (ELNUEVODIA.COM)

Durante la develación, Orta contó con el apoyo de la organización sin fines de lucro Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs (NAICA), con base en el Bronx, en Nueva York, pero con presencia en la isla desde el 2020, que proporciona servicios de desarrollo sustentable que mejoren la calidad de vida de vecindarios y comunidades, sobre todo donde hay adultos mayores.

La salsera de 62 años lleva unos 35 años de carrera profesional en la música, donde ha grabado seis producciones propias y más de 30 colaboraciones, entre sencillos y producciones completas con colegas e instituciones musicales en Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Ucrania, entre otros. De hecho, justo al lado del mural está la marquesina con techo de madera de la residencia de los padres de la cantante, la cual fue decorado con banderas de América Latina, de Puerto Rico y de la comunidad LGBTTQ, entre otras.

Entre otras personas que tomaron la palabra durante la actividad incluyó a Ramfis González, quien fue el maestro de ceremonias, Richard Izquierdo, principal oficial de operaciones de NAICA Puerto Rico, Windy M. Cosme Rosario, gerente cultural de MAC en el Barrio del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Leopoldo Rosso, de La Ruta de la Salsa, y Eddie Charbonier Chinea, representante del Precinto 2 de San Juan.

El centenar de asistentes que dijeron presentes a la develación disfrutaron también de la presentación musical del Grupo de Bomba Feminina Ausubas, que interpretaron varias canciones, mientras eran acompañadas por Orta. Además de eso, la bailarina Tata Cepeda se unió al acto y comenzó a bailar al ritmo de la música. En todo momento, la salsera se mostró contenta y satisfecha, tomándose fotografías con todo aquel que se lo pedía, mientras se le veía disfrutar este reconocimiento.

El centenar de asistentes que dijeron presentes a la develación disfrutaron también de la presentación musical del Grupo de Bomba Feminina Ausubas, que interpretaron varias canciones, mientras eran acompañadas por Orta. (ELNUEVODIA.COM)

Gran trayectoria

A Orta se le conoce por su versatilidad artística, pues además de cantar gracias a su paso por el Conservatorio de Música de Puerto Rico cuenta con la vertiente de actriz, cuyos estudios los pulió en la Universidad de Puerto Rico, y en el baile, que aprendió de sus maestros José “Junito” Betancourt, Sarita Ayala e Ita Medina.

Asimismo, de manera autodidacta aprendió a tocar la percusión, específicamente los tambores para los géneros de la bomba y la rumba. En el teatro, Orta ha participado en obras, como “La verdadera historia de Pedro Navaja” y el proyecto músico-teatral “Las bohemias”, en el que actuó, cantó y tocó percusión.

En televisión trabajó en comedias como “La tiendita de la esquina” y el programa musical “Latino”, e igualmente, participó en las películas “Hemingway”, “Dios los cría” y “A Show of Force”. En 1989, Orta presentó en el Café Teatro Alejandro el espectáculo “Choco, mambo y algo más...”, en el que la cantante recreó musicalmente la época dorada de los años 40 y 50. Además de estas oportunidades, así como de presentarse en varias ediciones del Día Nacional de la Salsa, Orta también ha publicado varios discos, entre ellos, “La reina del sabor”, en el que incluyó el tema homónimo que le compuso el legendario percusionista de origen puertorriqueño Tito Puente.