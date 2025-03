Choco Orta: “Las voces de las mujeres negras no pueden seguir siendo un eco distante”

Los roles de las mujeres en muchas disciplinas en el mundo ha sido históricamente borrado y reducido. En las artes, en especial, donde a lo largo de los siglos incontables mujeres han hecho aportaciones de valor incalculable, han sufrido de este patrón de invisibilización. Del mismo modo, la historia de las personas negras en el Caribe también ha sido ignorada. ¿Qué pasa, entonces, con la historia de las mujeres negras en el arte, en especial, la música? Según relató Choco Orta, esa invisibilización se sigue viviendo al día de hoy.

Como parte de la cuarta edición de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia (Cumbre Afro), la cantante presentó una ponencia titulada “Mujeres en la salsa: la voz de la memoria silenciada”, en la que relató algunas de sus propias experiencias en la escena de la música latina y los retos que ha enfrentado en el camino

“Durante casi 40 años he forjado una carrera musical con el mismo rigor y pasión de mis colegas hombres, sin embargo, el camino como mujer negra en la música no ha sido fácil. Más que aplausos, muchas veces encontré puertas cerradas y oportunidades negadas, en un silencio que intentaba borrar mi existencia. La historia de la mujer en la música está marcada por la invisibilización y la discriminación, especialmente cuando esa mujer es negra y caribeña. No basta con el talento, es necesario resistir, reclamar espacios y luchar para ser escuchadas”, contó Orta.

PUBLICIDAD

Orta compartió el espacio con la investigadora y profesora Marie Ramos. (Xavier Araújo)

“Las mujeres en la salsa, sin distinción de etnias, hemos sido consideradas coristas, figuras secundarias, musas de canciones que escriben otros. De esa manera tan sutil nos han hecho creer que hacemos parte del liderato musical. ¿Cuántas mujeres han sido reconocidas como soneras? ¿Cuántas han dirigido sus propias orquestas? ¿Cuántas han sido exaltadas en la historia de la salsa con la misma fuerza que sus pares masculinos? La respuesta sigue siendo desalentadora”, cuestionó.

Asimismo, Orta, que compartió el espacio con la investigadora y profesora, Marie Ramos, y con la escritora Mayra Santos-Febres, explicó que las estructuras de poder social y comercial han mantenido control sobre quién tiene derecho a tener voz en la música, siendo las mujeres negras quienes más se han visto afectadas por estas políticas silentes de exclusión.

Ante esto, su llamado ha sido, a lo largo de toda su carrera, a resistir.

“Me han llamado rebelde, osada, incómoda: difícil. Pero la historia no la escriben los que callan, sino los que resisten. Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que en América Latina, la pigmentocracia ha sido una estructura de poder que ha favorecido a las personas de piel más clara en todos los ámbitos, incluyendo la música. Quienes desde la pigmentocracia mandan, porque son blancos, han gobernado las industrias culturales, decidiendo a quién se le da visibilidad y a quién no. ¿Qué pasó con Celia Cruz?, se preguntarán. Fue una inobjetable y maravillosa excepción, una grieta en el sistema, pero se aseguraron de que no volviera a pasar”, dijo.

PUBLICIDAD

Orta explicó que como mujer negra y lesbiana, sabe de primera mano que estos modelos excluyen a todas las personas que no encajen en sus narrativas de poder, que no quieren ver sus rostros en los escenarios, ni contratos, ni premios, pero que, al final, la música no les pertenece. Para la también productora y actriz, es momento de que las mujeres negras y latinas tomen su lugar sin pedir permiso. Aunque reconoció que queda camino por recorrer.

"Somos muchas. Hemos estado aquí desde siempre y es momento de que el mundo nos escuche”, sostuvo Orta. (Xavier Araújo)

Tan reciente como el 2024, Choco Orta fue exaltada con un busto de su imagen, como homenaje en la Plaza de los salseros, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en recibir dicho honor. Pero más allá de un logro personal, Orta lo ve como un paso en la reparación de la deuda histórica que tiene la industria con las mujeres. Explicó que lo ve, también, como una responsabilidad, pues se trata de darle voz a todas las mujeres que han sido silenciadas y borradas de la historia o reducidas a notas de pie de página.

“Las voces de las mujeres negras no pueden seguir siendo un eco distante. Nuestra historia no comienza ni termina con Ruth Fernández, con Celia Cruz, con Graciela Pérez ni conmigo. Somos muchas. Hemos estado aquí desde siempre y es momento de que el mundo nos escuche”, sentenció.