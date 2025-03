Deidad, arte y resistencia: El impacto eterno de Gerardo Castro

“Cuando Gerardo murió y me enteré, fui rápido a donde Mayra Santos-Febres y le dije, ‘tenemos que hacerle algo’. Ella me preguntó qué podríamos hacer y yo le respondí que, como artista, si yo muriera, la mejor manera de conmemorarme sería el mismo arte. Nosotros vivimos y sangramos arte, nuestra vida entera es eso. Yo no lo comenté como algo que pensé que realmente pasaría, pero ella lo tomó muy en serio, y de ahí salió la idea de hacer esta exposición”, sostuvo Andrés Miró Lugo sobre el origen de este homenaje.