Por siglos, las raíces y cimientos del Nuevo Mundo se han nutrido de sangre negra. Aunque los mitos y leyendas de la modernidad muchas veces quisieron enmascarar la violencia sanguinaria del coloniaje, es un ejercicio ahistórico y negacionista pretender que el discrimen racial no ha causado y continúa causando quiebres severos en una sociedad que, en lugar de mirar el reflejo de sus acciones en el espejo, prefiere taparlo.

La cultura negra es historia y la historia es también cultura negra. Entran, entonces, como espacios de convergencia entre esas ideas, los museos.

El sábado pasado se ofreció una Conferencia Magistral sobre la importancia de museos afrodescendientes. Omar Eaton-Martínez, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Museos Afroestadounidenses, fue el orador principal del evento efectuado en el Antiguo Arsenal de la Marina Española en el Viejo San Juan.

La conferencia se llevó a cabo en la sala este del Antiguo Arsenal, donde también está siendo presentada la exhibición “Trillizos fraternos”, de la artista plástico Maribel Canales.

“Esta conversación no la hubiésemos podido tener el siglo pasado. Somos privilegiados de poder tener esta conversación hoy en día”, sostuvo la historiadora María Elba Torres Muñoz, una de las coordinadoras del evento que fue organizado a través de la iniciativa “Tiznado el país: visualidades y representaciones”, que busca educar sobre la cultura afrodescendiente en las instituciones que fomentan las artes en la isla.

“Hay que comenzar con la realidad de que los museos son proyectos coloniales. No fueron hechos para personas de color. Fueron creados para las personas en el poder. Las personas marginadas siempre han interrumpido estos proyectos que no fueron diseñados para ellos con el fin de poder ser vistos como personas. Esa realidad siempre ha definido cómo los museos negros, indígenas y latinos toman forma, pues se oponen a la tradición de los museos que perpetúan la supremacía blanca”, explicó Eaton-Martínez sobre el contexto en el que surgen los espacios dedicados al arte y cultura creados por comunidades que se consideran minoritarias.

La conferencia inició con un recorrido oral por la historia de museos de historia y cultura afrodescendiente en Estados Unidos. Eaton-Martínez resaltó algunos de los ejemplares de mayor trascendencia en Estados Unidos como DuSable Museum of African-American History, el Charles H. Wright Museum of African-American History and Culture, el National Museum of African American History and Culture del Smithsonian, el Studio Museum de Harlem, el California African-American Museum y el National Civil Rights Museum en el Lorraine Motel de Tennesse, donde fue asesinado Martin Luther King, Jr.

“Desde el principio, cualquier museo, cualquier institución cultural, cualquier sitio histórico, cualquier galería centrada en negritud, han sido creadas con inclusión en mente, con la intención de alzar voces comunitarias”, sostuvo Eaton-Martínez, quien es hijo de padres puertorriqueños.

El conferenciante habló sobre los procesos de reflexión por el que está pasando el sector cultural de Estados Unidos. “Todo el sector de museos se ha apoyado en los hombros de museos negros por mucho tiempo, especialmente ahora. Todo el mundo está teniendo este momento en el que quieren mejorar alrededor del tema de raza, equidad y diversidad. Y ahora la gente está empezando a prestar atención a lo que llevamos haciendo por décadas. Ese es nuestro legado”.

La profesora María Elba Torres Muñoz también conversó desde su experiencia como experta en arte y persona que ha trabajado de la mano de las instituciones culturales del país. Comenzó hablando sobre sus propias experiencias con el tema de la raza. “Yo recuerdo cuando adolescente, si yo ponía este tema que me decían que yo tenía que ser una acomplejada para poder hablar de la comunidad afro y lo que uno vivía”, dijo.

Torres Muñoz también abundó sobre los problemas que enfrentan estas instituciones en Puerto Rico. “Uno de los grandes problemas que tenemos en los museos y los espacios culturales en Puerto Rico, incluyendo esta institución (Instituto de Cultura Puertorriqueña), es cuán blancas son las exhibiciones que se ofrecen en nuestros museos. ¿Cuán comunitarias son estas exhibiciones? ¿Cómo separan estos espacios respecto a la mayoría de la población del país? ¿Cómo uno llega a las exhibiciones y no se ve? O, por el contrario, el artista tiene la buena intención de hacernos ver, pero cuando se escribe de la exhibición no nos vemos”, cuestionó.

Como ejemplo, habló sobre la obra del pintor Francisco Oller y la influencia de la negritud en su trabajo. “En el caso de la obra ‘El velorio’ de Francisco Oller. ¿Quién ha oído algo que se diga de esa obra que tenga que ver con la afrodescendencia cuando es vital? Hay un miedo a hablar de la religiosidad que aparece dentro de ‘El velorio’ porque es una religiosidad totalmente afro y no tan solo eso, sino que Francisco Oller no está incluido entre nuestros abolicionistas, cuando el 90% de la producción de Francisco Oller tiene que ver con la temática de la esclavitud”.

“Nosotros estamos consientes que la abolición de la esclavitud se dio en 1873, ahí estamos de acuerdo. Pero heredamos el racismo y nos quedamos con el racismo. El trabajo continúa”, concluyó.