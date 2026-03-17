El “Objetivo” se cumplió: Cristian Diana listo para brillar con luz propia en “¡Oh, sí! Risas y canciones”

Tras cautivar al público en la edición 2025 de “Objetivo Fama”, Cristian Diana ha logrado transformar su potente voz y carisma en una propuesta escénica única. Con el lanzamiento de su gira “¡Oh, sí! Risas y canciones”, el artista de Santa Isabel no solo reafirma su talento vocal, sino que se aventura en una fusión vibrante de música y humor.

Más que un concierto, el “show” se presenta como un viaje emocional. El segundo finalista del “reality show” de canto diseñó un espacio íntimo donde la interpretación de grandes clásicos —como su aclamada versión de “El gran varón”— convive con el “stand-up comedy”. De esta manera, el joven de 24 años asegura una conexión directa y auténtica con su audiencia en Puerto Rico.

“Esta idea surge durante una reunión que tuve con el equipo de Sora Media Productions. Tuve esta magnífica idea, por decirlo así, de llevar algo diferente. Yo creo que estos cuatro meses que estuve en la competencia me destaqué mucho por cómo era yo y cómo quería llevar el arte de una manera bien diferente a lo que hacen peculiarmente los artistas. Y nada, quería abrazar un poco más quién soy yo y expresarlo de tal manera”, dijo el intérprete en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

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Diana, asimismo, sostuvo que antes de incursionar formalmente en la industria le gustaría que el público conozca su historia y esencia. Sin entrar en detalles, el exponente comentó que su personalidad estará presente en cada detalle del espectáculo.

“Lo que quiero con los conciertos es que la gente conozca más de mí, sepa de dónde sale Cristian, qué es la loquera que fue este año pasado y cómo la vida me cambió de una manera tan drástica sin pensar, porque yo no tenía en la mente que iba a tener esta vida que tengo ahora y todo este ajetreo, y como yo soy un papelón, a mí me encanta disfrutarme todo, todo lo que hago me lo disfruto, quiero que la gente lo haga y lo disfrute igual que yo y qué mejor manera que cantando y haciendo a la gente reír”, exteriorizó.

En el “show”, cuya gira arrancará el próximo 20 de marzo en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, sonarán las canciones que lo posicionaron como uno de los favoritos de “Objetivo Fama 2025”. También contó que lo acompañarán artistas invitados.

Diana aprovechó para exteriorizar lo mucho que ha cambiado la vida desde que salió de la competencia que culminó con la victoria del venezolano Dionicio Matos. Antes, recordó todo giraba en torno a una rutina.

“Vivía una rutina de levantarme, ir a trabajar, llegar a mi casa, preparar todo para acostarme a dormir y levantarme de nuevo. Si estaba estudiando, pues es estudiar. Y ahora, levantarme trabajando, pero trabajar para algo que me va a beneficiar directamente a mí y a un futuro artístico que tenga, es bien diferente y hasta un poco enriquecedor. No es fácil, porque en verdad no es fácil. Son muchos retos y son muchas cosas que hay que enfrentar, pero siempre con la mirada de que es algo que me va a beneficiar a mí”, mencionó.

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El cantante, finalmente, describió que mudarse al área metropolitana es como seguir en la competencia de “Objetivo Fama”. Precisamente, Matos y Vicky Carbonell son sus “housemates”.