Santa Isabel recibe a Cristian Diana, segundo finalista de “Objetivo Fama 2025″

El puertorriqueño Cristian Diana, sin duda alguna, era uno de los favoritos para llevarse la victoria en la edición 2025 de “Objetivo Fama”. Aunque finalmente el venezolano Dionicio Matos fue el competidor que prevaleció, lo cierto es que el natural de Santa Isabel puso el nombre de Puerto Rico en lo más alto.

Hoy, el sur recibió al segundo finalista del “reality show” con una fiesta de pueblo. Desde tempranas horas de la tarde, el joven de 20 años recorrió las calles del municipio a través de una caravana.

Varios excompañeros de la producción acompañaron a Diana en el trayecto. Entre ellos, Taishmara Rivera, Santiago David y Gala Vargas.

Asimismo, más tarde, la productora Soraya Sánchez afirmó en sus redes sociales que “todos los caminos dirigen hacia el sur de Puerto Rico”. Con esto confirmó que no se perdería la fiesta.

“¡Bienvenido a tu pueblo, Cristian Diana! Hoy en Santa Isabel celebramos con orgullo el regreso de uno de los nuestros. Cristian, gracias por representar con pasión, humildad y excelencia a nuestra gente dentro y fuera de Puerto Rico. Tu talento y dedicación son inspiración para una nueva generación que también sueña en grande. Gracias por poner en alto el nombre de nuestra Tierra de Campeones. ¡Santa Isabel te recibe con orgullo y gratitud!”, lee un mensaje publicado en las redes sociales del municipio.

El domingo, 2 de noviembre, Diana fue anunciado como segundo finalista de “Objetivo Fama”. Entre sus presentaciones más memorables se encuentran “El gran varón” de Willie Colón y “El triste” de José José.