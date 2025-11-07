Opinión
7 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
Entretenimiento Música
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué viene ahora para los finalistas de “Objetivo Fama 2025”?

El Nuevo Día conversó con Cristian Diana, de Puerto Rico; Sheila Miranda, de México, y Yancy Abríl, de República Dominicana

7 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alfombra azul de la gala final de "Objetivo Fama": Dionicio Matos, Sheila Miranda, Yancy Abríl y Cristian Diana. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La gran final de “Objetivo Fama 2025″ el pasado domingo se destacó por ser un verdadero derroche de talentos multicultural. Aunque, finalmente, el venezolano Dionicio Matos se alzó con la victoria, lo cierto es que los finalistas cumplían con las cualidades para convertirse en la nueva estrella de la música latina.

El Nuevo Día conversó con Cristian Diana, de Puerto Rico y segundo finalista; Yancy Abríl, de República Dominicana, y tercera finalista, y Sheila Miranda, de México y cuarta finalista. Minutos después de que se apagaran las luces del Centro de Bellas Artes de Caguas, los jóvenes tenían muy claro los próximos pasos que les gustaría dar en la industria del entretenimiento.

Mientras recibían el abrazo y las felicitaciones de amigos, familiares y excompañeros de los 3 integrantes del “Top 4″ solo expresaban palabras de gratitud. También manifestaron su alegría por la victoria de Matos, de 30 años.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

“Me siento súper agradecida, feliz, orgullosa. Tengo tantas emociones, pero estoy bien por todo el trabajo que he hecho y voy a seguir aquí. Vamos a seguir lanzando música y hacer lo que amo, que es la música, y que el público siga conmigo, y que yo conecte, que eso es más importante”, dijo Abríl.

Diana garantizó que está dispuesto a abrirle las puertas a todas las oportunidades que vengan. “Objetivo Fama”, agregó, le confirmó que cuenta con el respaldo y el cariño de la audiencia.

“Nunca pensé que iba a tocar un escenario y darme esa oportunidad de ir al ‘casting’ y vivir esta experiencia tan maravillosa de crecimiento, de perseverancia, de resiliencia, es para mí, gigantesco. Así que mi amor, cuando yo salga, voy a hacer lo que tenga que hacer”, puntualizó.

El natural de Santa Isabel detalló que además de la música, está dispuesto a explorar otras áreas como la televisión y los “reality shows”. Sea cual sea su destino, mencionó, su misión será la misma: “cambiar vidas”.

Miranda, por su parte, mantendrá su enfoque en la música. Antes, contó, desea conocer un poco más de la tierra donde consiguió la oportunidad que siempre había anhelado.

“‘¡Oh, sí!’, como dice Cristian. Me voy a quedar un ratito aquí (en Puerto Rico), en serio. Yo quiero ver más de la isla. Le dicen la Isla del Encanto y así es su gente. Aunque no he visto mucho de Puerto Rico, porque estábamos aquí en la competencia. Estoy muy agradecida porque he visto cómo es la gente de hermosa y bella", adelantó.

Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo.La gala final se llevó a cabo la noche del domingo, 2 de noviembre desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 14 | Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama. Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. - Suministrada

Son familia

La convivencia que los mantuvo unidos por más de 14 semanas, además de sacar el máximo potencial de cada uno, también tuvo eco en sus sentimientos. Ahora, coinciden, son familia.

“Hubo muchas veces que me dieron un dolor de cabeza porque quería dormir. ¡Literal!”, reveló la dominicana. El boricua interrumpió con una broma: “Yo no sé por qué porque yo hablo bien suave”.

Abríl aclaró: “Me encantó la dinámica entre todos nosotros. Yo siempre digo que producción hizo un buen trabajo de elegir 20 personas que se llevan muy bien”.

Miranda confirmó que ahora tiene “19 hermanos de por vida. Ellos abrieron mi corazón y nunca me voy a olvidar de ellos”.

Antes de continuar para el “after party” en las afueras del recinto, los tres jóvenes reflexionaron en las múltiples aportaciones del “reality show” en su vida.

“Esta oportunidad me hizo abrir la mente a no solamente cantar, sino a inspirar y llevar un mensaje cuando uno está cantando. Esto es una responsabilidad bien grande. Muchísimas personas nos están viendo”, exteriorizó el puertorriqueño.

Lo anterior es el legado que precisamente desea continuar Abríl. “Voy a terminar un álbum que yo comencé antes de esto, voy a seguir con lo que yo amo que es el R&B, el jazz, y voy a seguir experimentando para ser una artista completa”.

"Opening" gala 8 junto a Olga Tañón."Cinco minutos" de Taishmara Rivera. "Opening" gala 13, "Despacito".
1 / 7 | Revive las presentaciones más memorables de "Objetivo Fama" . "Opening" gala 8 junto a Olga Tañón. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
